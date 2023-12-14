تراند اليوم : “لعلاج الأرق”مشروبات تساعد على النوم العميق ليلاً وعدم التفكير

الرياض - أميرة القحطاني - تناول مشروبات تساعد على النوم بعد يوم عمل طويل وشاق، وتخفف من الشعور بالأرق والقلق عند الخلود إلى الفراش، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل واضطرابات النوم، الأمر الذي يتسبب في الانزعاج والتوتر لدى الكثير، كما أنه من الممكن أن يؤثر أيضا بشكل سلبي على الصحة العامة وزيادة الشعور بعدم القدرة على التركيز والتفكير والقيام بمهام العمل اليومية.

أبرز مشروبات تساعد على النوم

يمكنك الاستعانة بتناول مشروبات تساعد على النوم والتي تساعد الجسم على الشعور بالراحة والاسترخاء والاستمتاع بالنوم العميق دون الشعور بالقلق من ذلك مشروب اللبن، وشاي البابونج، والنعناع الذي يعمل على استرخاء الجسم، وعصير الليمون، ومخفوق الموز، ولكل مشروب فوائدة التي نقدمها لكم.

مشروب سحري للنوم

تناول الحليب الدافئ قبل النوم يساعد بشكل فعال على زيادة الشعور بالراحة والهدوء النفسي، حيث يحتوي مشروب الحليب على حمض التربتوفان والذي يقوم بدوره على زيادة نسبة هرمون السيروتونين، والذي يتحول داخل الجسم إلى حمض الميلاتونين المسئول عن تنظيم فترات النوم وتقليل نسبة الاضطرابات النفسية التي تتسبب في الشعور بالأرق.

كذلك تناول شاي البابونج ضمن مشروبات تساعد على النوم العميق والذي يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية من أهمها تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، وتحسين المزاج، وعلاج الأرق وبالتالي زيادة الشعور بالراحة وتحسين جودة النوم

أما الشاي بالنعناع واحدة من أفضل المشروبات التي تساعد على النوم، حيث يحتوي النعناع على عدد من الخصائص التي تجعله أكثر مقاومة للبكتريا والميكروبات التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي تخفيف الأعراض والاضطرابات التي تؤثر على المعدة وتتسبب في القلق والتأثير على نمط النوم ليلاً.

وصفات تساعد على النوم العميق

هل تعاني من الشعور بالأرق وعدم القدرة على أخذ القسط الكافي من النوم؟ هل تشعر بالصداع وعدم التركيز بسبب قلة النوم؟ هناك الكثير من الوصفات الطبيعة والممارسات الصحيحة ومنها مشروبات تساعد على النوم العميق والاستمتاع بنوم هادئ وهي.

تناول عصير الليمون مع بعض الأعشاب التي تساعد على النوم والاسترخاء مثال ذلك أعشاب البابونج يعد واحدا من أفضل المشروبات السحرية التي تساعد على النوم ليلاً وتخفيف أعراض الأرق والتوتر.

مخفوق الموز والحليب سريع وسهل التحضير يساعد على استرخاء العضلات والنوم الهادئ، يمكنك تحضير مشروب الموز بالحليب من خلال خفق موزة واحدة مع ملعقة كبيرة من زبدة اللوز والحليب.

أحيانا يشغل الإنسان التفكير في أمر ما، والسهر يؤثر على تفكيره وجسدة، فيحتاج إلى فترة راحة والنوم فترة كافية لصحة البدن كله، وهذا يتوفر في مشروبات تساعد على النوم العميق في الليل التي سبق وقدمناها لكم.