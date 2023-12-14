تراند اليوم : هل تعلم فوائد زيت نخالة الأرز للجسم؟ وأهميته للبشرة والشعر

الرياض - أميرة القحطاني - تتعدد فوائد زيت نخالة الأرز للجسم بأكمله، وقد أوصت وزارة الصحة العالمية باستخدامه لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية صحية ومضادات أكسدة ودهون أحادية مفيدة، ويمتاز بأنه من ضمن زيوت الطبخ الصحية المعروفة عالميًا، ويتم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.

ما هي فوائد زيت نخالة الأرز للجسم

يتسم هذا الزيت بلونه الذهبي الأصفر وسوف نوضح في مقالنا اليوم أبرز فوائد زيت نخالة الأرز للطهي، حيث أنه مفيد للجسم كله، وتجد فائدة على البشرة والقلب وغيرهما، ويعتبر الأول صحيًا في العالم نظراً لتحمله درجة الحرارة المرتفعة التي قد تصل إلى 160 درجة مئوية ولا يتأثر بها، ويحتوي على دهون مشبعة بنسبة 24% وغير مشبعة بنسبة 34%، ويحمي الجسم من الإصابة بالسرطان والفيروسات، ويعمل أيضًا على خفض السعرات الحرارية بالجسم مما يساعد في تخسيس الجسم، لذلك يُستخدم في قلي الطعام لأنه أخف وزنًا.

فوائد زيت نخالة الأرز للبشرة والشعر

إن فوائد زيت نخالة الأرز للجسم كثيرة جداً ولكن من أهمها فوائده للبشرة والعناية بها:

حصل هذا الزيت على إقبال شديد من الجميع لمعالجة البشرة بالتحديد، حيث أنه يقضي على التجاعيد ويعمل على منع الشيخوخة.

لذلك يمكن استبدال العلاجات العشبية للجلد والبشرة بهذا الزيت.

ويحمي البشرة أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بسبب وجود فيتامين E به الذي يخلص البشرة من الضرر.

وكذلك يعمل أيضًا على تقوية جذور الشعور ومنع تساقطه بسبب احتوائه على اوميجا 3 واوميجا 6 وهما يمنعان الشيب المبكر.

فوائد زيت الأرز للقلب

من ضمن فوائد زيت نخالة الأرز للجسم هي فوائده الهامة جداً للقلب وهي:

أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي لأنه يساهم في تقليل نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

فهو يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد وتقليل نسبة الكوليسترول السيئ.

وكذلك يعمل على منع تصلب الشرايين وتجلط الدم والصفائح الدموية.

يساهم أيضًا في منع الوصول إلى السمنة المفرطة التي تؤدي إلى أمراض القلب بشكل عام.

ويعمل هذا الزيت على خفض ضغط الدم لذلك فهو مناسب لمرضى ضغط الدم المرتفع.

هل نخالة القمح تنقص الوزن؟

نعم، حيث تناول النخالة يسبب الإحساس بالإمتلاء مما يعطي شعور بالشبع، وبالتناول ينقص الوزن ويعمل على القضاء على السمنة، ولهذا تم إدخاله ضمن الأنظمة الغذائية للرجيم.