تراند اليوم : بعد طرح هاتف Realme C67 5G للبيع بالسوق العالمية.. تعرف السعر والمواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - كما هو مقرر ، أطلقت العلامة التجارية Realme هاتف Realme C67 5G في الهند اليوم، إنه هاتف ذكي يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس 5G للمبتدئين من العلامة التجارية بتصميم لافت للنظر، وينافس الجهاز Redmi 13C 5G الذي تم إصداره مؤخرًا و Redmi 12 5G الأقدم قليلاً، حتى أنه يتعارض مع Realme Narzo 60x 5G الخاص بالشركة، والآن دعونا نتحقق من المواصفات التي يقدمها هذا المنتج بالإضافة إلى أسعاره وتوافره.

Realme C67 5G

مواصفات Realme C67 5G

على الرغم من أن شركة Realme تقوم بتسويق C67 5G كهاتف جديد، إلا أنه هو نفس Realme Narzo 60x 5G ، والذي هو في حد ذاته مشتق من Realme 11x 5G ، فهو يتميز الهاتف بتصميم ذو إطار مسطح وجزيرة كاميرا دائرية كبيرة، وتشمل الميزات الاخرى التالي:

يحتوي الهاتف على شاشة مثقوبة مركزية مقاس 6.72 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل (+ FHD)،تدعم لوحة LCD هذه معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومستوى سطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6100 Plus مقترنة بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وتخزين UFS 2.2، أما بالنسبة للبرمجيات، فهو يأتي مع نظام Realme UI 4.0 المبني على نظام التشغيل Android 13.

في الخلف، يحتوي على إعداد كاميرا مزدوجة يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما يوجد في المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

تشتمل خيارات الاتصال في الهاتف الذكي على شريحة SIM مزدوجة، و5G، وواي فاي مزدوج النطاق، وBluetooth 5.2، وGNSS، وUSB Type-C،كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة لبطاقة MicroSD ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

أخيرًا وليس آخرًا، يتم دعم الهاتف الحاصل على تصنيف IP54 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم معيار الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات.

سعر Realme C67 5G

يحمل Realme C67 5G قائمة الأسعار التالية في الهند:

متغير4 جيجابايت + 128 جيجابايت (حوالي 170 دولارًا)

متغير6 جيجابايت + 128 جيجابايت (حوالي 180 دولارًا)

يتوفر الجهاز بخيارات الألوان Sunny Oasis أو Dark Purple، ومن المقرر أن يتم البيع الأول يوم 20 ديسمبر من خلال موقع العلامة التجارية Realme.com أو متجر Flipkart الإلكتروني.