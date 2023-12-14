تراند اليوم : إطلاق الخاتم الذكي Rogbid Smart Ring مع شاشة مراقبة صحية على مدار الساعة وتحكم ذكي باللمس والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - مع انتشار التكنولوجيا في كل جزء من حياتنا، تبرز الخواتم الذكية كعلامة على الابتكار الذي يجمع بنجاح بين الفائدة والأناقة،هذه الملحقات الصغيرة الأنيقة هي الجيل القادم من الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، ومن المؤكد أن شركة Rogbid، صاحبة الإنتاج الرائد في قطاع التكنولوجيا القابلة للارتداء، فقد أطلقت للتو خطًا جديدًا من الساعات الذكية وهي على وشك إطلاق أول حلقة ذكية لها، Rogbid Smart Ring، ويجدر الذكر أنه تشتهر شركة Rogbid بأجهزتها ذات الأسعار التنافسية، والتي يتوفر بعضها على موقع أمازون، وبالساعات الذكية مثل Tank M3 التي تم طرحها مؤخرًا .

Rogbid Smart Ring

الميزات ومواصفات الخاتم الذكي

السعر والتوافر

يمكن للعملاء تقديم طلبات مباشرة على موقع الشركة المصنعة للحصول على Rogbid Smart Ring الجديد، والخاتم الذكي هذا متاح للبيع بسعر 199.99 دولارًا في المتجر، بالإضافة إلى ذلك، هناك خصم إطلاق بقيمة 100 دولار، وبالتالي فإن سعر 99.99 دولارًا يمثل حاليًا نصف سعر التجزئة المقترح فقط.