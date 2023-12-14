تراند اليوم : دراسة طبية تحذر النساء من تناول السكر والخبز ليلا لتفادي الأرق

الرياض - أميرة القحطاني - في دراسة طبية حديثة نشرتها جريدة “ديلي ميل” البريطانية أفادت بأن تناول السكر و الخبز ليلا، قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأرق، حيث وجد العلماء القائمين على الدراسة بأن تناول السكر والخبز “الكربوهيدرات” ليلا، وبصفة خاصة للنساء، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، الذي يؤدى بالتالي إلى إفراز هرمون يساعد على الاستيقاظ، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالأرق ليلا.

كما أفادت الدراسة و التي شملت اكثر من 50 ألف سيدة، بأن تناول السكر و الخبز قد يزيد احتمالات الإصابة بالأرق بنسبة 16%، وبصفة خاصة للسيدات المتقدمات في العمر، كما خلصت الدراسة بأن تناول السكر والخبز ليلا، لا يسبب الأرق فقط بل قد يؤدى إلى مشاكل أخرى.

حيث أوضحت الدراسة بأن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب تناول “الخبز والسكر” قد يؤدي إلى إفراز هرمون يعمل على زيادة الشهية نحو الأكل، مما يؤدى إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة كبيرة في مستويات السكر في الدم.

لذلك أوصت الدراسة بضرورة تجنب تناول الخبز والسكر ليلا، بصفة خاصة لمن يعانى من الأرق وعدم انتظام النوم، كما أن تجنبها يساهم في السيطرة على الوزن الزائد، لذلك ينصح بضرورة تبني نظام غذائي صحي، من أجل صحة أفضل.