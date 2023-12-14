تراند اليوم : حجز موعد في السفارة السورية بالرياض الخطوات والشروط

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد السفارة السورية بالرياض الممثل الرسمي للحكومة السورية في المملكة العربية السعودية، وتُقدم العديد من الخدمات للمواطنين السوريين المقيمين في المملكة، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وتقديم المساعدة في حالة الطوارئ، وإصدار تأشيرات الدخول للمملكة.

إذا كنت ترغب في حجز موعد في السفارة السورية بالرياض، فهذا المحتوى سيساعدك على ذلك، سنوضح لك الخطوات والشروط اللازمة لحجز موعد، بالإضافة إلى بعض النصائح التي ستساعدك على إتمام عملية الحجز بسهولة.

خطوات حجز موعد في السفارة السورية بالرياض

انتقل إلى موقع السفارة السورية بالرياض على الإنترنت من خلال هذا الرابط http://mofaex.gov.sy/riyadh-embassy اضغط على “حجز موعد”. اختر يوم الموعد المناسب لك مع الأخذ بعين الإعتبار أن اليام المتاحة لحجز المواعيد تكون باللون الأحمر أدخل معلوماتك الشخصية، مثل الاسم ورقم الهوية. اضغط على حجز موعد.

شروط حجز موعد في السفارة السورية بالرياض

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر.

يجب أن تكون مواطنًا سوريًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لديك رقم هوية ساري المفعول.

نصائح لحجز موعد في السفارة السورية بالرياض

احرص على حجز موعد مسبقًا، خاصةً إذا كنت ترغب في إصدار جواز سفر لأول مرة.

احضر جميع المستندات المطلوبة معك في موعدك، مثل جواز السفر الأصلي وصورة من جواز السفر.

كن مستعدًا لدفع الرسوم المقررة.

نأمل أن يكون هذا المحتوى قد ساعدك على حجز موعد في السفارة السورية بالرياض بسهولة. إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك التواصل مع السفارة السورية بالرياض.