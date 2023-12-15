تراند اليوم : أعشاب البرتقال لحرق الدهون .. لا ترمي القشور واستخدمها للتخسيس

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أعشاب البرتقال لحرق الدهون من أفضل الأعشاب، ويسأل الكثير عن ما هي تلك الأعشاب، وهي عبارة عن قشور البرتقال التي يتم تجفيفها وطحنها للحصول على مسحوق، حيث أكد العديد من الأطباء أن البرتقال له دور في تحسين إنتاج الهرمونات التي تعمل على حرق دهون الجسم، لذا نجد العديد من خبراء التغذية يطلبون من الأشخاص بإضافة البرتقال مع الرجيم الذي يسيروا عليه، حيث نجد طرق متعددة للرجيم سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

أعشاب البرتقال لحرق الدهون

يتميز البرتقال بأن له دور فعال في التنحيف، وذلك لأن قشرة البرتقال تتميز بأنها تحتوي على مادة”السينفرين” التي تعمل كمنبه للجسم لتنبيه حتى يقوم بحرق الدهون، كما تزيد من عدد السعرات الحرارية المستهلكة من الجسم، فهذا يؤدي إلى فقدان الكثير من الوزن.

هل البرتقال مناسب للرجيم؟

تقول إحدى السيدات إنها قامت بإتباع رجيم معين لمدة ثلاث أسابيع، واستطاعت خلال هذه المدة فقدان 10 كيلو جرام من وزنها، وكان هذا الرجيم كما يلي:

الأسبوع الأول: يتم تناول كل ثلاث ساعات برتقالة، مع تناول لترين من الماء مع بيضتين مسلوقتين كل يوم لمدة أسبوع.

الأسبوع الثاني: تحدثنا في السابق فوائد أعشاب البرتقال لحرق الدهون والآن في الأسبوع الثاني يجب تناول لترين ماء، مع حبوب الأرز ودقيق الشوفان، وخلال هذا الأسبوع يفضل تناول كيلو من البرتقال.

الأسبوع الثالث: يتم استبدال الحبوب بتناول الخضروات، مع تقليل كمية الطعام التي يتم تناولها، مع المدوامة على تناول البرتقال والماء.

كم ثمرة برتقال في اليوم للرجيم

إذا كنت تريد أن تحصل على نتيجة مرضية خلال يومين فقط فلا بد أن تلتزم بنظام صحي معين كما هو متمثل على النحو التالي:

اليوم الأول

في وجبة الإفطار: تناول حبوب مع البرتقال بالإضافة إلى 100 جرام من خبز التوست الأبيض.

الغداء: كوب من عصير الليمون، وبرتقال وزبادي، مع شريحة سلمون وطبق سلطة.

العشاء: عيش الغراب، وقطعة محمصة من الكبد، مع زبادي.

اليوم الثاني