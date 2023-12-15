تراند اليوم : أعشاب مفيدة للصدر والبلغم.. مشروبات لعلاج الكحة

الرياض - أميرة القحطاني - نجد الكثير من أعشاب مفيدة للصدر والبلغم التي يلجأ لها الأشخاص لعلاج الكحة وأمراض الصدر، على الرغم من أن هناك عدد كبير من أدوية الكحة والسعال التي تعالج البلغم وتقوم بطرده بفاعلية عالية، ولكن يوجد البعض منها لا يعطي الفعالية التي يحتاجها الشخص المريض، لذلك يجدها بعض الأشخاص هي الحل الأمثل والأكثر أمان بالنسبة لهم عند تناول بعض الوصفات الطبيعية.

أعشاب مفيدة للصدر والبلغم‏

سنقوم بسرد إليكم أفضل أعشاب طرد البلغم وتخفيف ألم الصدر عند الكحة والتي منها الزنجبيل والزعتر، وكذلك الكركم، وجميعها مفيدة في توسيع الشعب الهوائية، والعمل كعلاج فعال في الكحة التي يتعرض لها الشخص مع نزلات البرد بخاصة في فصل الشتاء.

مشروب الزعتر لطرد البلغم



يتميز بأنه يحتوي على مادة”الفلافونويد” التي تخفف من حدة السعال، كما يحوي بداخله مادة”الثيمول” التي تعمل كمضاد للتشنج مما يؤدي إلى حدوث إرتخاء في العضلات الموجودة في الحلق، كما تعالج الكحة والالتهابات التي تحدث في الشعب الهوائية، ويتم ذلك من خلال خلط ثلاث ملاعق من الزعتر البودرة داخل كوب من الماء المغلي وإضافة عسل، وذلك لتقليل السعال.

الكركم لعلاج الكحة سريعا



يتميز الكركم بأن له دور فعال في علاج الالتهابات التي تحدث في الشعب الهوائية والجهاز التنفسي.

كما يعالج بفاعلية الكحة.

وهذه الفوائد بسبب احتوائه على مادة”الكركمين” التي تعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، والتي له أهمية في تقليل السعال.

وحتى تحصل على أقصى استفادة يفضل وضع ملعقة من الكركم مع كوب ماء دافئ أو مع عصير برتقال.

الزنجبيل علاج فوري للسعال الجاف

الزنجبيل ضمن أعشاب مفيدة للصدر والبلغم.

وذلك لأنه يساعد في علاج السعال الجاف.

ويعود ذلك إلى خصائصه الفعالة التي تساعدها في العمل كمضاد للالتهاب.

يمكن تناوله من خلال مزج كمية بسيطة منه داخل كوب ماء دافئ،، ووضع ملعقة من العسل إلى المزيج، وذلك بهدف تخفيف الجفاف والتهيج الحادث في الحلق، ويوصى الأطباء بعدم الإفراط في تناول لأن الزيادة عن الحد تسبب إسهال.

علاج سريع للكحة الشديدة

دائمًا ما نجد الأشخاص يبحثون عن أسرع حل لعلاج الكحة، لذلك فإن تناول العسل يساعد في علاج الكحة والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي، وذلك بسبب خصائصه التي تعمل كمضاد للبكتيريا، بالإضافة إلى دوره في تقليل الالتهاب مع توسيع الشعب الهوائية أثناء التنفس، كما يعالج العسل بفاعلية كبيرة الاحتقان الحادث في الحلق.