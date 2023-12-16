تراند اليوم : كود استلاف اورنج 2024 استفد من إعادة شحن الرصيد والتمتع بالمكالمات والرسائل

الرياض - أميرة القحطاني - كود استلاف اورنج 2024، استمتع بالإتصال المستمر بإستخدام كود الاستلاف والاستفادة من الرصيد الإضافي، استفد الآن مع كود الاستلاف من اورنج أكبر شركات الاتصالات في مصر لتتمكن من المكالمات الهامة والرسائل النصية، بنقر واحدة ترسل كود الاستلاف والتمتع بإعادة شحن الرصيد من جديد في أي وقت.

اورنج مصر

بالتأكيد، إذا كنت تبحث عن رصيد مجاني، فإن شركة اورنج هي خيارك الأول، فتتميز اورنج بالجودة وعروض الاسعار المستمرة، حيث يمكنك ايضا الحصول على العروض والخصومات المتاحة على الخدمات ذات الصلة عند طلب شحن الرصيد حصرياً من خلال كود الاستلاف او التطبيق.

كيف يعمل كود استلاف

إن إستخدام كود استلاف هو بسيط للغاية، فبعد الضغط على زر الاتصال من هاتفك، يتم كتابة الكود الخاص بالاستتلاف، ثم النقر مرة أخرى على زر الاتصال، ستظهر لك رسالة تحتوى معلومات مهمة عن الخدمة.

كود استلاف اورنج

يمكن الوصول إلى الكود المخصص للاستلاف على اورنج مصر وهو #444# فهذا الكود وسيلة سهلة لاستلاف مبلغ معين من الرصيد وإستخدامه في المكالمات او الرسائل أو الأنترنت

كما يمكن أيضا طلب الكود التالي #8# ثم إتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة

مع رصيد اورنج المعاد استلافه يمكن الاستفادة الكبيرة من الآتي

إجراء مكالمات: 20 قرش للدقيقة

الرسائل: 30 قرش لأي رقم محلي

موبايل انترنت: الدفع مقابل الاستهلاك الفعلي

شروط الاستلاف يمكنك الحصول على رصيد اضافي مؤقت عن نفاذ الرصيد مبلغ 4 جنيه متضمنة رسوم الخدمة جنيها واحداً وذلك لمن مضى عل اشتراكه 3 شهور هذا المبلع يزيد إلى 30 جنيه عندما يكون مضى على المشترك مدة 12 شهراً.