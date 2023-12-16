تراند اليوم : مشروب اعشاب لدهون الكبد يخلصك من الأمراض

الرياض - أميرة القحطاني - يتساءل العديد من الأشخاص عن اعشاب لدهون الكبد، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص حول العالم يعانون من قصور في الكبد التي تكون بسبب وجود دهون أو فشل أو التهاب في الكبد، علاوة على ذلك فإن أمراض الكبد كل عام تتسبب في وفاة حوالي 2 مليون شخص حول العالم.

اعشاب لدهون الكبد

ينصح الأطباء بتناول مشروبات تخلص الكبد من السموم، والأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون فوق الكبد بتناول بعض الأعشاب الهامة للجسم بوجه عام، فهي مفيدة للجسم والبشرة كذلك.



1- الزنجبيل

يعتبر من أشهر الأعشاب التي تستخدم كعلاج للدهون المتراكمة على الكبد.

علاوة على ذلك فإنه يحافظ على صحة القلب العامة.

2- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركب “البوليفينول” المهم بالنسبة للكبد.

وذلك لأنه له دور فعال في القضاء على بعض الأمراض التي يعاني منها الكبد.

3- الجينسينج

معروف بأن له خصائص مضادة للالتهاب، حيث أجريت على هذا العشب عدة دراسات، وأثبتت جميع هذه الدراسات أنه له تأثير إيجابي على الكبد، وذلك لأنه يقي الكبد من السموم والفيروسات، علاوة على ذلك فإنه يعمل على تجديد خلايا الكبد بعد إجراء العمليات الجراحية.

أسهل طريقة لإزالة دهون الكبد

التخلص من الدهون بسرعة عن طريق تناول عشب الكركم، وذلك لأنه:

يحتوي على مادة الكركمين المفيدة جدًا للجسم بوجه عام والكبد بشكل خاص.

بالإضافة إلى احتوائه على مضادات للالتهاب والأكسدة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت عليه أن الاستمرار على تناول لمدة 8 أسابيع يساعد في تخفيف الدهون الموجودة على الكبد.

مشروب يذيب دهون الكبد

في الحقيقة ليس مشروب واحد من يستطيع إذابة دهون الكبد، ولكن هناك العديد من المشروبات التي يوصي بها الأطباء بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور في الكبد، أبرز هذه المشروبات التالي: