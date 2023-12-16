تراند اليوم : ون بلس تعلن موعد الإطلاق العالمي لـ OnePlus 12 و OnePlus 12R رسميًا في 23 يناير 2024 بهذه المواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت العلامة التجارية OnePlus رسميًا عن تاريخ الإطلاق العالمي لجهازها الرائد الذي طال انتظاره، حيث كشفت الشركة عبر منشور على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي أن السلسلة التي تضم OnePlus 12 وOnePlus 12R ستكون على موعد مع الجمهور العالمي في 23 يناير 2024، ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التسريبات والشائعات التي أبقت عشاق التكنولوجيا في حالة ترقب ، للتكهن بمميزات ومواصفات هذه الهواتف الذكية القادمة.

OnePlus 12 وOnePlus 12R

ومن المتوقع أن يكشف حفل الإطلاق، المقرر عقده في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عن الأجهزة لجمهور عالمي، في حين أن الموقع الدقيق للحدث لا يزال غير معلن، ولكن ملصق الإطلاق الذي شاركته الشركة يظهر أن الإطلاق الذي من المحتمل أن يكون افتراضيًا، سيتم في وقت واحد عبر مناطق مختلفة – أمريكا الشمالية وأوروبا والهند.

يحظى هاتف OnePlus 12 باهتمام كبير لأنه يمثل نقطة تحول محتملة للشركة، ويشير المراقبون إلى وجود شعور بالزخم والوعد، مما يشير إلى الابتعاد عن النماذج السابقة، على الرغم من أن التفاصيل المحددة حول الأجهزة لم يتم تأكيدها رسميًا بعد، إلا أن الشركة أشارت في الملصق التشويقي إلى أن النماذج قد تحتوي على تغييرات طفيفة تشمل السُمك وتكوينات الشبكة، وقد تكون هناك أيضًا تغييرات طفيفة أخرى غير معروفة في الوقت الحالي.

أبرز المواصفات والميزات الرئيسية

تم إطلاق سلسلة onePlus 12 وهي معروضة للبيع بالفعل في الصين حيث ابتليت ببعض الجدل الذي كان ، لإعطائك لمحة عن التكوين:

ربما يكون الجزء الأكثر إثارة في الإعلان بالنسبة للكثيرين هو أنه سيتم إطلاق OnePlus 12R في السوق العالمية، حيث قامت الشركة في العام الماضي، بحذف OnePlus 11R من الإطلاق العالمي، مما جعل النموذج متاحًا في الهند فقط مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 من الجيل السابق، وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن يكون OnePlus 12R نموذجًا أرخص مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ولكن بنفس التصميم.