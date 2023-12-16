تراند اليوم : شركة K-Group EG تعلن عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة K-Group EG إحدى اكبر الشركات الرائدة في مجال التوزيع والخدمات اللوجستية للعديد من العلامات التجارية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة للعمل فورا بفروع الشركة في بنها والقليوبية والقطامية والتجمع الخامس، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم إليها كالتالي:

وظائف شركة K-Group EG

مطلوب مشرف سلامة وصحة مهنية.

مطلوب متخصصين سلامة وصحة مهنية.

مطلوب فنيين سلامة وصحة مهنية.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية ويوم إجازة أسبوعيًا وتأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى التقديم على الوظائف من خلال التسجيل بالرابط التالي “وظائف شركة K-Group EG”.