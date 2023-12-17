تراند اليوم : رابط المنح والقروض 2023 2024 استفد الان من الدعم للطالب والتقديم الإلكتروني

الرياض - أميرة القحطاني - رابط المنح والقروض 2023 2024، استفد من الفرصة المتاحة وقدم طلبك عبر رابط المنح والقروض للحصول على الدعم المالي وتحقيق أهدافك الأكاديمية، يوفر الرابط من وزارة التعليم الأردني آلية بدء تسجيل طلبات المنح الداخلية، إحصل أيضا على المنح والقروض لجميع طلبة الجامعات الرسمية والاستفادة من التقديم الكترونيا.

المنح والقروض

بكل تأكيد، إذا كنت تبحث عن إمكانية تلقي المنح والقروض الداخلية، فإن موقع مديرية البعثات هو مكانك، يوفر هذا الموقع سرعة في تعبئة إستمارة تسجيل إلكتروني للراغبين في الإستفادة من المنح أو القروض بكل سهولة عن طريق الرقم الوطني، حيث يمكن ايضا الحصول على جميع شروط التسجيل الخاصة بالمنح والقروض للعام الدراسي 2023 2024 وقراءها جيدا قبل التقديم.

رابط المنح والقروض

يمكن الوصول الى الرابط المخصص للمنح والقروض على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو https://www.dsamohe.gov.jo/IglsApp2023/Welcome.aspx يسمح الرابط المباشر بإرسال الطلبات المتعلقة من خلال الحاسوب الشخصي للطالب حيث يمكنه تسجيل مستخدم جديد لأول مرة أوتسجيل الدخول برقم الوطني.

طلب المنح والقروض