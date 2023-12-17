تراند اليوم : نتيجته ستبهرك.. زيت شجرة الشاي الحل الأمثل لمكافحة التجاعيد

الرياض - أميرة القحطاني - تعد شجرة الشاي من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على مكافحة التجاعيد وظهور الشيخوخة على البشرة، حيث أن هذا الزيت غني بالعديد من الفوائد المهمة التي تحتاجها البشرة ومن أهمها مضادات الأكسدة التي تحافظ على البشرة من عوامل البيئى المضرة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتعطيها ملمس ناعم ومظهر أنيق.

فوائد زيت شجرة الشاي لمكافحة التجاعيد

أن زيت شجرة الشاي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة وخاصة لمكافحة التجاعيد ومن أهم هذه الفوائد كالتالي:

غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على الجلد بالإصابة بالجذور الحرة المضرة.

كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الرئيسية وتعمل مثل طبقة واقية للبشرة.

يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين بالبشرة، وذلك يجعل دائماً مظهرها أنيق.

يساعد على تقليل التجاعيد ويمنع من ظهور الخطوط الدقيقة بالوجه.

كما أنه يبطئ الشيخوخة من خلال تحفيز خلايا الجلد.

يحافظ على البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب شيخوخة الجلد.

غني بمضادات الألتهابات التي تهدئ البشرة الحساسة.

صحي وآمن على كافة أنواع البشرة.

وصفة زيت شجرة الشاي بالعسل

يمكنك استخدام هذه الوصفة والتي تعد أفضل ماسكات البشرة والتي تعطيها العديد من الفوائد ومكوناتها كالتالي:

معلقة زيت شجرة الشاي.

معلقة عسل أبيض.

2 معلقة خل التفاح.

طريقة التحضير