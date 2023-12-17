تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

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الرياض - أميرة القحطاني - حقق الأهلي المصري فوزا كبيرًا على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ويسعى الأهلي المصري إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، والتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، ونستعرض الآن موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023
من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي
تمتلك قنوات SSC الرياضية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم للأندية 2023، عبر قنواتها، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر 2023 وحتى 22 ديسمبر 2023.
تردد قناة SSC1 HD السعودية على عرب سات
|التردد
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|الترميز
|12380
|عمودي
|6/5
|27500
ويشارك الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، حيث يعد ثاني أكثر الأندية المشاركة فيي البطولة بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة أفضل من خلال مشاركته في النسخة الحالية، وخاصة بانه ستكون النسخة الأخيرة بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وعدد الفرق المشاركة في البطولة.
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