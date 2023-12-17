تراند اليوم : قريبا إطلاق الهاتف Honor 90 GT بحواف أنحف من ثلاث جهات مقارنة بـ iPhone 15 Pro

الرياض - أميرة القحطاني - Honor 90 GT، هاتف ذكي قادم من العلامة التجارية Honor، والذي من المقرر إطلاقه في 21 ديسمبر، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة رسميًا، وكان قبل أيام قليلة من إطلاقه، أثار أحد المسربين على موقع التدوينات الصيني Weibo الاهتمام من خلال تسريب تفاصيل حول تصميم الجهاز، وخاصة حوافه، حيث ووفقًا للمصدر، يتميز هاتف Honor 90 GT بإطارات أضيق بشكل مثير للإعجاب من ثلاث جهات مقارنةً بجهاز iPhone 15 Pro، مع تطابق جانب واحد تقريبًا، ويضيف عنصر التصميم هذا إلى الجمال العام للهاتف، مما يجعله جذابًا بصريًا.

Honor 90 GT

مواصفات Honor 90 GT (المسربة)

في وقت سابق، تم تسريب صور ترويجية لـ Honor 90 GT عن طريق الخطأ من خلال قائمة المنتجات، وقد كشفت هذه الصور عن تصميم الهاتف، وسلطت الضوء على بعض المواصفات الرئيسية والتي تشمل:

إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مرتبة رأسياً مع مصابيح فلاش مزدوجة لتحسين أداء الكاميرا في البيئات المظلمة وشعار GT.

يتميز الجزء الأمامي من الهاتف بكاميرا سيلفي ذات ثقب مركزي وبالطبع شاشة ذات إطار ضيق.

فيما يتعلق بالأداء، من المتوقع أن يتم تشغيل Honor 90 GT بواسطةSnapdragon 8 Gen 2، وهو الاختيار الذي رفع التوقعات الأداء العام للجهاز، مما يجعله إطلاقًا متوقعًا للغاية في سوق الهواتف الذكية.

سيوفر الجهاز أيضًا بتكوينات مختلفة للذاكرة، بما في ذلك 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و24 جيجابايت + 1 تيرابايت.

فيما يتعلق بالبصريات،من المتوقع أن يتميز الجهاز بكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم

فيما يتعلق بخيارات الألوان، فمن المقرر أن يتوفر هاتف Honor 90 GT بـ اللون الأزرق، والذي يبدو أنه اللون الرئيسي، بالإضافة إلى خيارات الأسود والذهبي الكلاسيكي.

سيتم تأكيد كل هذه التفاصيل رسميًا في 21 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب Honor 90 GT، قد تقدم شركة Honor أيضًا أجهزة أخرى مثل Honor X50 GT وHonor Tablet 9.