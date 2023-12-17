تراند اليوم : تعرف على فوائد الثوم

الرياض - أميرة القحطاني - الثوم هو نوع نباتي ينتمي إلى الفصيلة الثومية وقد تنتشر زراعته في جميع أنحاء العالم، وقد استخدمه الإنسان منذ أكثر من 7000 سنة ويكون موطنه الأصلي في آسيا الوسطى.

فوائد الثوم

له العديد من الفوائد ومنها:

يعمل على خفض مستوي الكوليسترول في الدم.

يمنع الإصابة بالجلطات الدموية.

يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

يعالج أمراض البرد والزكام.

يعالج الديدان والطفيليات والبكتريا.

مهم جداً لمرض السكري.

يعالج التهاب المفاصل.

يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تنقية الدم وتحسين صحة الرئتين.

يحارب الأمراض المعدية.

يعمل على تحسين الدورة الدموية.

يحسن من نمو الشعر.

يعالج أمراض الجهاز التنفسي ويخفف السعال.

أضرار الثوم

بالرغم من فوائده العديدة إلا أنه له بعض الأضرار ومنها حدوث حرقان في المعدة واضطرابات في المعدة، أيضا يجعل رائحة الفم والجسم كريهة.

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