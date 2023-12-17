هيرجعك شاب في العشرين .. فوائد تناول التمر على الريق

الرياض - أميرة القحطاني - التمر هو من أشجار النخيل وأيضا أحد الثمار الشهيرة وله قيمة غذائية عالية وينتشر في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد استخدمه العرب منذ القدم في حياتهم، كما أنه يحتوي على بعض الفيتامينات ومن أهمها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس والمغنسيوم.

فوائد التمر

له العديد من الفوائد ومن أهمها:

يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يحافظ على صحة القلب. يعالج فقر الدم. يمد الجسم بالطاقة. يحافظ على صحة العظام. يساعد على ضبط مستوي السكر في الجسم. يساعد على ضبط الدم. يعمل على تحسين الوظائف الحيوية. يقلل الإصابة بمرض السرطان. يعمل على حماية الكلى من الأمراض. يعالج جميع الإلتهابات. يساعد على التركيز.

أضرار التمر

من أضرار التمر عند تناوله بكثره هو حدوث ارتفاع في مستوي السكر والإصابة بالإنتفاخ وحدوث ألم في المعدة وأيضا يعمل على زيادة الوزن وإصابة الأسنان بالتسوس.