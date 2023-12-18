تراند اليوم : ابتعد عنها.. تحذير خطير جدًا من حقنة منتشرة في الشتاء تُسبب الوفاة

الرياض - أميرة القحطاني - مع بداية فصل الشتاء تنتشر العديد من الأمراض التي تصيب الأشخاص ذات المناعة الضعية وخاصة الأمراض الفيروسية ومن أكثر الفئات التي تصاب بها هي الأطفال والحوامل وكبار السن، كما أن أمراض البرد من الأمراض المنتشرة في الشتاء خاصة بين طلاب المدارس والتي تكون بسبب الكثافة الموجود في الفصل وقلة التهوية والاختلاط المباشر بينهم، وقد قام أحدي الأطباء بالتحذير من أخذ نوع من الحقن المنتشرة في الشتاء قد تؤدي إلى الوفاة وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

حقنة منتشرة في الشتاء تسبب الوفاة

الكثير من الأطفال تصاب بنزلات البرد خاصة في فصل الشتاء والعديد من الأمهات لم يكن لديها الصبر لحصول الطفل على قرص العلاج الطبيعي وتقوم بإعطاء الطفل الحقن لأنها أسرع بدلاً من الأدوية مثل الشراب.

وهناك حقنة مشهورة للغاية وهي “حقنة هتلر” والتي يتم أخذها في الصيدلية وتلجأ إليها الأمهات لأنها سريعة المفعول، وخاصة أن جميع مكوناتها فعاله للقضاء على البرد سريعاً.

تحذير من حقنة هتلر تسبب الوفاة

قام الدكتور “أمجد الحداد” استشارب الحساسية والمناعة، بالتحدث إلى أحدى مواقع الانترنت مؤكداً أن حقنة البرد المشهور في الصيدليات “حقنة هتلر” قد تسبب الوفاة في حالة أخذها بدون استشارة الطبيب، حيث أنها قد يتم أخذها في فصل الشتاء للقضاء على الفسروسات، ولكن عليك الحذر حتى لا تسبب العديد من المشاكل ومن أبرزها الحساسية أو الوفاة.

أضرار حقنة هتلر

أوضح الدكتور “الحداد” أن حقنة هتلر المنتشرة في فصل الشتاء تحتوي على مكونات خطيرة، ولذلك يجب استشارة الطبيب حيث أنها غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، ولأنها تحتوي على مذادات حيوية ومضادات التهاب ومسكن والكورتيزون وهي مجموعة من المكونات الخطيرة على الصحة.

فأن الكورتيزون الذي تحتوي عليه حقنة هتلر تعمل على ضعف المناعة وقد تسبب لبعض الأشخاص إلى أمراض عديدة ومنها أمراض الدم وأمراض السكري.

كما أن المسكنات قد تضر بالإنسان بالعديد من الأمراض ومنها أمراض وظائف الكلي والمعدة بالإضافة إلى أنها خطيرة على القلب.

كيف تؤدي حقنة “هتلر” إلى الوفاة

وقد أكد الدكتور “الحداد” أن حقنة هتلر تعمل على هجوم المضادات الحيوية البكتيريا والتي تؤدي في حدوث تحور الفيروسات التي تسبب الكثير من الأضرار على الإنسان وخاصة الأطفال ومن أهمها ضعف مناعة الجسم وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي والعديد من أمراض الكبد والقلب والسكري وقد تصل إلى حد الوفاة لا قدر الله.