تراند اليوم : تحسن الهضم وتقوي المناعة.. تعرف على فوائد الحلبة للصحة والجسم

الرياض - أميرة القحطاني - الحلبة هي نبات عشبي يستخدم في الطبخ والطب الشعبي لأغراض مختلفة، وهي معروفة منذ آلاف السنين بفوائدها الصحية العديدة، وتُستخدم في الطب التقليدي منذ القدم لمعالجة العديد من الأمراض، لما لها من فوائد صحية عديدة، مثل تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي والوقاية من السرطان والأورام، كما أنها تساعد في خفض مستوى السكر في الدم والكوليسترول وتعزيز المزاج والنشاط العضلي، وتعد مصدر جيد للألياف والحديد ومضادات الأكسدة.

حيث تمتلك الحلبة العديد من الفوائد الصحية، والتي تعود إلى احتوائها على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية النشطة، بما في ذلك:

المركبات القلوية: تساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

المركبات المضادة للأكسدة: تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

المركبات مضادة للالتهابات: تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهابات في الجسم.

المركبات هرمونية: تعمل على تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم.

فوائد الحلبة للصحة والجسم:

تحسين الهضم: تساعد الحلبة على تحسين الهضم من خلال زيادة إفراز العصارات الهضمية وتعزيز حركة الأمعاء، كما إنها مصدر غني بالمغنسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخ، وتساعد على علاج الإسهال والإمساك.

تعزيز المناعة: تساعد الحلبة على تعزيز المناعة، وإعطاء حيوية للجسم كما أنها تساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

خفض ضغط الدم: تساعد الحلبة على خفض ضغط الدم من خلال زيادة إفراز أكسيد النيتريك، والذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

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خفض الكوليسترول: تساعد الحلبة على خفض الكوليسترول من خلال زيادة إفراز الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض إفراز الكوليسترول السيئ (LDL).

للأمهات المرضعات: تساعد الحلبة على زيادة إنتاج الحليب لدى المرضعات.

علاج حب الشباب: تساعد الحلبة على علاج حب الشباب من خلال تقليل الالتهاب وإنتاج الزهم.