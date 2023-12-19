تراند اليوم : مشروب البرد السحري.. طريقة عمل ميكس الأعشاب بالعسل في البيت

الرياض - أميرة القحطاني - مع دخول فصل الشتاء ونجد الكثير من الأشخاص يتناولون المشروبات التي تشعرهم بالدفء وهذه المشروبات عبارة عن أعشاب مختلفة بالعسل الأبيض أو بدونه، وقد يفضل البعض تناول الأعشاب التي بها الليمون لتحارب نزلات البرد والإنفلونزا، ولأن الليمون يحتوي على فيتامين سي فهو من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها في الشتاء مع العسل النحل، ومن خلال موقعنا سنتعرف على طريقة عمل ميكس الأعشاب بالعسل في البيت للحفاظ على صحتك من الإصابة بأمراض الشتاء.

أفضل مشروب أعشاب للشتاء

الأعشاب من الأمور الذي يفضل البعض تناولها في فصل الشتاء لما تحتوي من فيتامينات لمحافظة على الصحة العامة من الإصابة بالبرد أو غيرها من الأمراض وتشعر الشخص بالدفء ومن أشهر هذه المشروبات التي يمكنك إعدادها والحصول على فوائدها مشروب القرفة بالزنجبيل و عسل النحل:

المكونات

عيدان القرفة.

½ معلقة زنجبيل.

معلقة صغيرة ينسون.

½ حبة عصير ليمون.

معلقة صغير عسل نحل.

طريقة التحضير

يتم وضع وعاء من الماء على النار ويضع به عيدان القرفة واليانسون.

يترك المكونات حتى الغليان.

ثم يغلق عليه ويصفي من الشوائب الموجودة.

يوضع المكونات في كوب مناسب ويعصر عليه الليمون ويضاف إليه العسل وإذا لم يكن موجود يمكنك وصع نصف معلقة من السكر.

مع العلم أن هذا المشروب سحري ويعطيك مفعول سحري في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.

أهم مشروبات الشتاء لمكافحة البرد

هناك العديد من الأعشاب التي يجب أن تكون في منزلك طول فصل الشتاء لتناولها أنت وأسرتك لمحاربة البرد والإنفلونزا ومن أبرزها كالتالي: