تراند اليوم : أسرع مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم لإزالة دهون الجسم

الرياض - أميرة القحطاني - الكل يريد معرفة مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم يكون لديه رغبة قوية في خسارة الوزن خلال مدة وجيزة، وقد تكون مشروبات التخسيس هي الأمر المثالي الذي يساعد على ذلك دون بذل مجهود كبير، وقد قام المختصون بعمل مجموعة من الأبحاث التي تفيد أنه من الممكن أن تساعد في خسارة الدهون المتراكمة بالجسم بمقدار 3 كيلو خلال يوم واحد فقط، وننصح جميع من يعاني من مشكلة السمنة خاصةً الذين يزداد وزنهم بسرعة بتناول تلك المشروبات مع أداء التمارين الرياضية بشكل مستمر.

مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم

يوجد في الطبيعة أعشاب للتخسيس، وبالفعل مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم مما يشجع مرضى السمنة على الالتزام بتناوله لأن النتائج التي يصلون إليها سريعة وملحوظة، ضمن مشروبات حرق الدهون، ويتكون هذا المشروب من:

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

وملعقة كبيرة من القرفة.

ثم ملعقة كبيرة من خل التفاح.

مع ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

وكذلك ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ونقوم بإضافة قطرات من فيتامين ج.

في النهاية نضع كل هذا مع كمية مناسبة من الماء المغلي.

ويمكن إضافة ملعقة واحدة من السكر الدايت أو العسل الأبيض.

ويتم تناوله لمدة شهر أو شهرين بشكل يومي على معدة فارغة قبل تناول الإفطار .

رجيم كل يوم 2 كيلو

يعد شاي الهندباء أحد الحلول الممكنة في قائمة مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم، ونحرص على إضافة عصير الليمون أو عصير الأناناس لكي يقوم العصير بدوره بشكل فعّال، كما أن شاي الهندباء يقلل من الاضطرابات الحادثة في المعدة، وقد يجد البعض أن هذا المشروب به درجة عالية من الحموضة وبعض المرارة لذا من الممكن تحليته من خلال إضافة ملعقة واحدة من العسل الأبيض، والوقت المثالي لتناول المشروب قبل الطعام لأنه يعمل على سد الشهية.

اسرع مشروب للتخسيس

لا يختلف اثنان على فعالية الشاي الأخضر في فقدان الوزن لذا هو يمثل مشروب يخسس 2 كيلو في اليوم بجدارة، كما أن إضافة القرفة عليه تعمل على تهدئ آلام المعدة والعديد من المشاكل المتعلقة بها، بالإضافة إلى أنها تمنح الشخص إحساس بالشبع و الامتلاء يقلل من كمية الوجبات التي يتناولها على مدار اليوم.