تراند اليوم : لهذه الأسباب الخطيرة من السيء حبس العطس

الرياض - أميرة القحطاني - قد يكون من السيئ حبس العطس، فهناك بعض المخاطر له، مثل تمزق طبلة الأذن، وتمزق الأوعية الدموية السطحية في العين أو الأنف، وألم في الحلق أو الرقبة، وبشكل أقل شيوعًا، تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو كسور الأضلاع، ومع ذلك، يقول الخبراء أن هذه المضاعفات نادرة جدًا، ويشير الأخصائيون إلى أنه يساعد العطس على حماية جسمك من مسببات الحساسية والجراثيم والمهيجات، لذا من الأفضل أن تعطس إذا شعرت بوجود أحد هذه المواد، فقط تذكر أن تغطي أنفك وفمك بمنديل أو بثني مرفقك، تابع القراءة للتعرف على مخاطر إيقاف العطس وما يجب فعله بدلاً من ذلك.

ما هي مخاطر حبس العطس

تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف

قد يؤدي الضغط المتزايد الناتج عن حبس العطس إلى تمزق الأوعية الدموية السطحية في عينك أو أنفك، وقد يؤدي تمزق الأوعية الدموية السطحية في عينك إلى احمرار العين أو نزيف تحت الملتحمة، وهي بقعة دموية مؤقتة على عينك.

التهاب الأذن

يساعد العطس على التخلص من الغبار والجراثيم والعفن والمواد المسببة للحساسية والمهيجات الأخرى الموجودة في الممرات الأنفية، تربط قناة استاكيوس الجزء الخلفي من أنفك بأذنك الوسطى، من الممكن أن يؤدي العطس في مجرى الهواء المغلق إلى دفع تلك المهيجات إلى الأذن الوسطى، حيث تسبب العدوى.

عادةً ما تسبب التهابات الأذن الحادة ألمًا وامتلاءًا في الأذن، قد تختفي التهابات الأذن الحادة دون علاج، وقد تتسبب بعض التهابات الأذن في تمزق طبلة الأذن إذا لم يتم علاجها.

الكسور

رغم أنه من غير المحتمل حدوث كسر عند حبس العطس، ولكن نظرًا لأن أجسادنا مرنة وقابلة للتمدد إلى حد ما، مثل كرة القدم: “ربما لن تنفجر، ولكن نادرًا ما تنفجر، إذا مارست ضغطًا كافيًا”، يمكن أن تمتد وتعود إلى شكلها الطبيعي، تمامًا مثل كرة القدم، قد يؤدي الضغط الكافي إلى إلحاق الضرر بالجسم، لكنه نادر جدًا.

أنت تتحكم في المكان الذي يذهب إليه هذا الضغط الموجه بشكل خاطئ في جسمك، والذي يمكن أن يؤثر بعد ذلك على ما يتمزق أو يتمزق أو ينكسر في أجزاء الجسم غير المتوقعة وغير المستحقة، ويتحرك العطس المكبوت أيضًا حول جسمك “اعتمادًا على مكان وجود صمام الضغط”.

على سبيل المثال، الشخص الذي يغلق حلقه لاحتجاز ضغط العطس في صدره يكون أكثر عرضة للإصابة بكسر في الأضلاع مقارنة بقرص أنفه.

تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

يحتفظ جسمك بهذا الضغط إذا كتمت العطس، مما قد يتسبب في تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، كثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وهو اتساع الشريان بسبب ضعف جزء من جدار الأوعية الدموية، يمكن أن يكون تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ قاتلاً إذا لم يتم علاجه

تمزق طبلة الأذن

تمزق طبلة الأذن هو ثقب في الأنسجة التي تقسم الأذن الخارجية والوسطى، يقول أخصائي: “إنك تجبر الضغط على البحث عن مخرج إلى وجهك إذا قمت بقرص أنفك لخنق العطس”، قد يؤدي الضغط على أنفك إلى توجيه هذا الضغط عبر قناة استاكيوس إلى أذنك الوسطى، قد تؤدي التغيرات في الضغط إلى تمزق طبلة الأذن.

على الرغم من أن تمزق طبلة الأذن أمر نادر الحدوث، إلا أنه قد يسبب مضاعفات مثل:

التهاب الأذن المزمن

فقدان السمع

عدوى في العظم خلف أذنك

الدوار والدوخة

انتفاخ الرئة تحت الجلد

يحدث انتفاخ الرئة تحت الجلد إذا تراكم الهواء تحت جلدك، قد تلاحظ انتفاخات ناعمة على جلدك تُصدر صوت طقطقة إذا ضغطت عليها، عادةً ما يؤدي كسر عظم الوجه والصدمة الحادة والسعال الشديد إلى انتفاخ الرئة تحت الجلد.

ورد في تقرير حالة نُشر في عام 2022 تفاصيل عن شخص أصيب بانتفاخ الرئة تحت الجلد في خده الأيمن بعد كتم العطس، وقد لاحظ المؤلفون أن الشخص يعاني من كسر غير معروف في عظم الوجه.

آلام الحلق أو الرقبة

تشير بعض الأدلة إلى أن حبس العطس قد يسبب ألمًا حادًا في الحلق أو الرقبة، فقد وصف تقرير حالة نُشر في عام 2018 رجلاً يبلغ من العمر 34 عامًا جاء إلى غرفة الطوارئ وهو يعاني من آلام في الرقبة وعدم القدرة على البلع أو التحدث، وقال الرجل إنه قرص أنفه وأغلق فمه لكتم العطس.

شخّص مقدمو الرعاية الصحية إصابة الرجل بتمزق في البلعوم، وهذه إصابة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية

هل يمكن أن يقتلك حبس العطس؟

إن فرصة توقف العطس في قتلك منخفضة جدًا، وليس لدى الخبراء حتى حالات كافية لكتابة دراسات علمية، وبدلاً من ذلك، يلجؤون إلى ما يسمى بتقارير الحالة، والتي تشرح بالتفصيل تجربة شخص واحد فقط مع العطس المكبوت.

قد تكون معرضًا قليلًا لخطر الإصابة المرتبطة بالعطس إذا كنت تعاني من مشكلة صحية كامنة، مثل ثقب صغير في قاعدة جمجمتك أو ضعف في بطانة رئتيك، قد تصاب بمضاعفات هذه المشكلات إذا كنت تحبس العطس، قد لا يعرف بعض الأشخاص أن لديهم مشكلة حتى يضطرهم العطس للذهاب إلى غرفة الطوارئ.

ماذا تفعل بدلاً من كتم العطس؟

يقول أخصائي: يمكنك فرك أو مسح أنفك لمنع العطس بدلاً من خنقه، كما إن دغدغة سقف فمك بلسانك قد يوقف العطس بأمان، ومع ذلك، من الأفضل أن تعطس إذا شعرت أنك بحاجة لذلك.

“النصيحة العامة هي عدم حبس العطس أبدًا لأن الأمور السيئة قد تحدث، فلا شيء سيئ يحدث حقًا إذا عطست دون محاولة حبسها.

تتضمن الطرق الأخرى للمساعدة في منع العطس بدلاً من حبسه ما يلي:

تجنب تلوث الهواء والهواء الجاف قدر الإمكان.

تجنب النظر في الأضواء الساطعة.

لا تأكل الأطعمة الحارة.

لا تستخدم بخاخات الأنف.

قلل من تعرضك للمسببات المسببة للحساسية، مثل الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح.

علاج الحساسية البيئية أو الموسمية الكامنة.

فوائد العطس

يساعد العطس على حماية جسمك عن طريق إزالة المواد المسببة للحساسية والجراثيم والمهيجات من الممرات الأنفية، يقوم جسمك بطرد دفعة قوية من الهواء عبر أنفك وفمك، للتخلص من الغزاة الأجانب، قد تعطس أكثر من المعتاد إذا كنت تعاني من حساسية غير منضبطة أو أمراض معدية مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، لذا يساعد العطس على تخفيف احتقان الأنف.