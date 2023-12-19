تراند اليوم : ظهور مواصفات وأسعار Moto G04 وMoto G24 Power وMoto G34 5G قبل الإعلان الرسمي عنها

الرياض - أميرة القحطاني - لم يتم إطلاق Moto G04 وMoto G24 Power وMoto G34 5G رسميًا بعد، ومع ذلك، فقد تم إدراج هواتف Motorola القادمة ذات الميزانية المحدودة في أحد مواقع البيع بالتجزئة، وفي السطور القادمة في هذه المقالة كافة المعلومات المتعلقة بمواصفاتها وميزاتها وسعرها. مواصفات Moto G04 (مشاع) وفقًا للقائمة: سيصل Moto G04 بشاشة LCD مقاس 6.56 بوصة تدعم دقة + HD (1612 × 720 بكسل) ) ومعدل تحديث 90 هرتز.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالجUnisoc T606 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت.

سيتم تزويد الجهاز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

سيعمل على نظام Android 14 مع My UX.

وسيبلغ حجم الجهاز 163.49 × 74.53 × 7.99 ملم ويزن 180 جرامًا.

من المحتمل أن يصل سعر G34 إلى 129 يورو (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا) للنسخة الوحيدة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وقد يأتي بألوان مثل البرتقالي والأخضر والأزرق والأسود. مواصفات Moto G24 Power (مشاع) سيحتوي طراز Moto G24 Power، على شاشة + LCD HD مقاس 6.5 بوصة (1612 × 720 بكسل) مع تحديث يبلغ 120 هرتز معدل.

سيقوم معالجHelio G85 بتشغيل الهاتف، بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين.

سيحتوي على بطارية قوية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 30 وات.

يقال إن الجهاز سيصل بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب إعداد كاميرا خلفية مزدوجة لكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيشتمل الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب .

سيعمل بنظام Android 14 مع My UX، ومن المتوقع أن يتلقى ترقية واحدة لنظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

تبلغ أبعاده 163.49 × 74.53 × 8.99 ملم ويزن 196 جرامًا.

يشاع أن سعر Moto G24 Power هو 179 يورو (حوالي 195 دولارًا) للنسخة الوحيدة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، وسيتم تقديمه باللونين الأزرق الداكن والفضي. مواصفات Moto G34 5G (مشاع) سيحتوي Moto G34 5G على شاشة + LCD HD مقاس 6.5 بوصة (1600 × 720 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز.

مدعوم بمعالجSnapdragon 695، معالج مقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 20 وات.

على صعيد التصوير الفوتوغرافي، سيوفر هاتف G34 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وعلى غرار الأجهزة الأخرى، سيتضمن ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع، ويعمل بنظام Android 14 مع My UX، ومن المتوقع أن يحصل على ثلاث سنوات من الأمان، التحديثات.

يقال أن أبعاد الجهاز 162.7 × 74.53 × 7.99 ملم ويزن 180 جرامًا.

من المرجح أن يصل سعر G34 5G إلى 189 يورو (حوالي 206 دولارات) للنسخة الوحيدة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وسيكون متاحًا بخيارات ألوان الأسود والأزرق الداكن والأزرق الفاتح.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ظهور مواصفات وأسعار Moto G04 وMoto G24 Power وMoto G34 5G قبل الإعلان الرسمي عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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