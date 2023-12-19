تراند اليوم : أسرع رجيم.. نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع

الرياض - أميرة القحطاني - يتطلب اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع الالتزام بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة، وربما يكون أكثر ما يهم مرضى السمنة هو الحصول على نتيجة سريعة وخسارة عدة كيلوغرامات خلال أيام قليلة، ولكن فقدان الوزن بشكل صحي يتطلب أن يكون معدل خسارة الوزن بطئ، وفي مقالنا هذا نوضح الأطعمة التي يمكن تناولها في كل وجبة حتى يتم فقدان الوزن بشكل صحي وسريع.

نصائح نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع

قد يعتقد البعض أن الوجبات الغذائية التي يتضمنها نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع وجبات ضئيلة للغاية لا يمكنها أن تملأ معدة مرضى السمنة خاصةً الذين يعانون من شهية عالية على مدار اليوم، ولابد من متابعة طريقة مجربة للتخسيس، وتعد وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم على مدار اليوم ورغم اعتقاد البعض أن إهمالها سوف ينقص الوزن إلا أن عدم تناولها قد يسبب زيادة عدد الوجبات التي يتم تناولها باقية اليوم، والأطعمة المقترح تناولها في وجبة الإفطار هي:

بيض مسلوق مع حبة من الطماطم.

وشريحة من الخبز.

بالإضافة إلى البصل الأخضر بمقدار قطعة واحدة.

ويمكن تناول كوب من الشاي أيضًا.

خيارات نظام غذائي لخسارة الوزن في أسبوع

توجد عدة خيارات يمكن تناولها في وجبات غداء نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع:

يمكن لمحبي الدجاج والمشويات أن يتناولوا الدجاج المشوي بمقدار مائة جرام، مع سلطة خضار صحية تحتوي على الطماطم، البقدونس، خس، خيار والليمون.

بينما من الممكن لمحبي الأسماك أن يتناولوا مائة وخمسين غرام من السمك المشوي بالإضافة إلى سلطة الخضار الشهية.

ويمكن أيضًا تناول مائتين وخمسين غرام من التونة مع سلطة الخضار والبصل الشهي.

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نعلم جميعًا أن اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع لا يتطلب تناول وجبة عشاء دسمة بل إن الأطعمة الخفيفة هي الحل الأمثل، ومن الاختيارات المتاحة في العشاء هي: