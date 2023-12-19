تراند اليوم : إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra مع شاشة OLED وكاميرا UDC وبطارية سيليكون كربون 6000 مللي أمبير والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - ظهر هاتف Nubia Z60 Ultra رسميًا في الصين، إنه ثالث هاتف ذكي من ZTE يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 للسوق الصيني بعد هاتفي Red Magic 9 Pro و Red Magic 9 Pro+ ، اللذين يركزان على الألعاب، ومثل الطرازات السابقة، يتميز Z60 Ultra بأداء كاميرا ممتاز، وبالتالي فهو يمثل منافسًا جيدًا لهواتف ذكية مثل OnePlus 12 و Realme GT 5 Pro و iQOO 12 Pro و Xiaomi 14 Pro في السوق الصينية، فيما يلي نظرة على المواصفات والميزات والسعر للجهاز.

Nubia Z60 Ultra

التصميم والشاشة

بدءًا من الأمام ، فإن أبرز ما يميز Nubia Z60 Ultra هو شاشة العرض، والتي توفر تجربة مشاهدة شاشة كاملة حقًا، مثل منافسيها، يتم تأطير العرض بإطارات نحيفة، بالإضافة إلى عدم وجود فتحة للكاميرا لأنه مجهز بكاميرا تحت الشاشة، وبفضل تقنية الكاميرا تحت الشاشة من الجيل الخامس من ZTE ، فإنها تعِد بتقديم أداء أفضل للكاميرا الأمامية حتى عند وضعها تحت الشاشة.

سيأتي Nubian Z60 Ultra بثلاثة إصدارات: Star Collector’s Edition و Galaxy و Star Glory. يتميز إصدار Starry Sky Collector’s Edition بلوحة خلفية مميزة تتميز بتصميم 3D لعالم النجوم تم بناؤه باستخدام تقنية الحفر المجهري، وفي الوقت نفسه، تدمج إصدارات Galaxy و Star Glory تقنية AG frosting لإنشاء مزيج جذاب من التشطيبات غير اللامعة والساطعة، بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP68،و يزن 246 جرامًا ، وله سمك 8.78 مم.

Nubia Z60 Ultra مجهز بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة من BOE Q9+ تنتج دقة 1.5K بدقة 2480 × 1116 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما يوفر معدل أخذ عينات باللمس الفوري 1200 هرتز، وتقليل وميض عالي التردد 2160 هرتز، سطوع ذروة محلي يبلغ 1500 شمعة في المتر المربع، عمق لون 10 بت، ومجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وللأمان ، فهو مزود بجهاز مسح بصمات الأصابع داخل الشاشة.

الأداء والكاميرا

تحت الغطاء ، فإن Nubia Z60 Ultra مجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع خيارات تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وسعة تخزين 1 تيرابايت من UFS 4.0، ومدعوم ببطارية سيليكون كربون 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي يقال إنها تحافظ على المزيد من الطاقة دون زيادة وزن الجهاز، ويأتي الجهاز مع دعم للشحن السلكي 80 واط، لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي على الجهاز.

في الخلف ، يسرق نظام ثلاثي الكاميرات القوي الأضواء، الذي يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX800 ببعد بؤري 18 مم، وعدسة عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل من OmniVision OV50E ببعد بؤري 35 مم، وكاميرا تليفزيونية بصرية بدقة 64 ميجابكسل من OV64B توفر 3x zoom بصري و 85 مم بعد بؤري.

تأتي جميع الكاميرات الثلاث مع تثبيت بصري للصورة (OIS) وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K 120 إطارًا في الثانية، وللسيلفي، يحتوي على كاميرا تحت الشاشة بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمعالج العرض ومحرك حساس AI عميق.

يعمل Z60 Ultra على نظام التشغيل Android 14 المستند إلى نظام التشغيل My OS 14، ويأتي مزودًا بميزات أخرى، مثل بطاقة SIM المزدوجة و5G وWi-Fi 7 وBluetooth 5.4 ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد ومكبر الأشعة تحت الحمراء وNFC وUSB-C ( منفذ USB 3.1) ومحرك خطي على المحور السيني ومكبرات صوت مزدوجة.

التسعير والتوافر

في الصين يأتي هاتف Nubia Z60 Ultra بخمسة خيارات وهي كما يلي: