تراند اليوم : المصرية ماركت تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا بمدينة بدر

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة المصرية ماركت عن فتح باب التوظيف لشغل عشرات الوظائف الشاغرة من حملة جميع المؤهلات، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر، وأوضحت الشركة أن يكون العمل بمدينة بدر، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف المصرية ماركت

مطلوب مديرين أقسام. مطلوب كاشير. مطلوب مشرف جروسري. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب منسق ثلاجة. مطلوب بقالين. مطلوب جزارين. مطلوب شيف مصنعات. مطلوب عمال مخازن. مطلوب أفراد امن. مطلوب معدين طلبات. مطلوب دليفري ويشترط توافر رخصة دراجة نارية.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، بشرط التفرغ التام، ولا يشترط خبرة، وتوفر الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية واجازات سنوية وفرص للترقي، وتأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

التقديم على وظائف المصرية ماركت

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة المصرية ماركت يرجى التسجيل على الرابط التالي “المصرية ماركت” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم الحضور مباشرة للمقابلة بالعنوان التالي: مركز شباب مدينة بدر، وذلك يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، وللاستعلام يرجى التواصل واتس آب على الرقم التالي: 01158886244