تراند اليوم : هونر تطلق هاتفها الجديد “Honor X8b” بكاميرا رائعة وبطارية كبيرة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة هونر الصينية عن أحدث هواتفها للفئة المتوسطة هاتف Honor X8b، الذي يتميز بإمكانيات هائلة وتصميم أنيق، حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بدقة عالية، وكاميرا خلفية ثلاثية، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة، ونقدم الآن مراجعة شاملة لهاتف Honor X8b:

مواصفات هاتف Honor X8b

المواصفات Honor X8b الشاشة شاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +Full HD، ودقة تبلغ 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، كما انه مزودة بخاصية التعتيم للحفاظ على العين من الاجهاد. المعالج معالج ثماني النواة Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية. ذاكرة داخلية يأتي الهاتف بـ 128 و 256 و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يأتي الهاتف بـ 8 جيجا بايت رام الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (عريضة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق). الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. نظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة Magic OS 7.2. البطارية بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 واط. ألوان أخضر، فضي، أسود.

مميزات هاتف Honor X8b

الشاشة كبيرة وذات جودة عالية.

دعم الكاميرا لفلاش LED.

كاميرات رائعة.

وزن خفيف حيث يبلغ وزن الهاتف 166 جرام.

المعالج قوي، يوفر أداءً سلسًا.

البطارية كبيرة، تدعم الشحن السريع.

العيوب

لا يدعم خاصية NFC

لا يوجد منفذ للسماعات

مستشعر التقارب غير متوفر

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يدعم المقاومة للماء والغبار.

سعر هاتف Honor X8b

يبلغ سعر هاتف Honor X8b حوالي 250 دولارًا أمريكيًا، و يصل سعره في السعودية بشكل رسمي للنسخة الـ 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 900 ريال سعودي.