تراند اليوم : اشتري ببلاش عروض نهاية السنة من كارفور..  تخفيضات ضخمة على جميع السلع الغذائية والبقالة

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب نهاية العام، تبدأ المتاجر الكبرى في إطلاق عروضها القوية للاحتفال بهذا الحدث السنوي، وتعد عروض نهاية السنة من كارفور لشهر ديسمبر 2023 من أقوى العروض التي تقدمها على مدار العام، حيث ينتظر الكثير من المواطنين أحدث عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023، نظرا لما تقدمه من أقوى التخفيضات على مختلف السلع الغذائية ومنتجات البقالة بخصومات ضخمة حتى 31 ديسمبر 2023.

عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023

تشمل عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023 مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من المواد الغذائية الأساسية، والمنتجات الطازجة، والمنتجات غير الغذائية، والسلع الاستهلاكية، وحتى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وغيرها.

خصومات كارفور على المواد الغذائية والبقالة حتى 31 ديسمبر

عافية زيت ذرة 2.5 لتر بسعر 207 جنيه.

سمن كريستال 700 جم بسعر 57 جنيه.

صلصلة وادي فود طماطم 360 جم بسعر 20 جنيه.

أزر مصري ابيض 1 ك بسعر 33 جنية.

المراعي زبدة طبيعية 400 جم بسعر 192 جنيه.

أوراك دجاج كيلو بسعر 99.95 جنية.

250 جرام بسطرمة فاكيوم بسعر 129 جنية.

250 جرام صدور رومي مدخنة بسعر 74.95 جنية.

كيلو أوراك ديك رومي بسعر 148.95 جنية.

بريل مسحوق غسيل أطباق 2.5 لتر+ جينرال منظف متعدد الأغراض بسعر 71.95 جنية.

أوكسي مسحوق غسيل أوتوماتيك 6 كيلو بسعر 309 جنية.

أوكسي جل أوتوماتيك للملابس 3 لتر بسعر 168 جنية.

مجلة عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023

ومع اقتراب نهاية العام، تبدأ الكثير من العائلات في التفكير في بداية جديدة، وتعد عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023 فرصة رائعة للحصول على المنتجات التي تحتاجها لبداية جديدة.

لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة رائعة لتوفير المال وشراء المنتجات التي تحتاجها، فتأكد من زيارة أحد فروع كارفور قبل انتهاء عروض ديسمبر 2023.