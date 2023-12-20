تراند اليوم : لتحصل على نوم هانئ تناول هذه الفاكهة الصحية قبل النوم

الرياض - أميرة القحطاني - تعتمد جودة نومك بشكل كبير على ما تأكله قبل النوم، في هذه المقالة ندعوك للتعرف على الفوائد الصحية لتناول الموز قبل النوم، فمن المعروف أنه عندما يكون هناك ضغط مستمر في المنزل والعمل، فإن الحصول على نوم جيد ليلاً يبدو وكأنه حلم بعيد المنال، ومع ذلك، خلال الليل فقط يحصل جسمنا على فرصة لإحياء نفسه والاستعداد لاغتنام اليوم التالي، نعم، نحن نعلم أن البعض منكم يتبع طقوسًا ليلية قبل النوم للمساعدة في الحصول على نوم جيد، ومن ذلك يمكنك احتساء شاي البابونج العطري، وإضاءة الشمعة المعطرة المفضلة لديك، وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة، وسحب الستائر لخلق بيئة خالية من التوتر ومناسبة للنوم، ومع ذلك، فإن نوعية نومك تعتمد بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم.

الفوائد الصحية لتناول الموز قبل النوم

تقول القاعدة المعتادة أنه لا ينبغي لنا تناول وجبة ثقيلة قبل النوم، لأنها يمكن أن تؤدي إلى عدم الارتياح وعسر الهضم، لكن بعض الأطعمة يمكن أن تهدئ عقلك، وتعزز ليلة من النوم الصحي، لذلك يُنصح بتناول الموز قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، وفقًا لما نشره موقع Health Shots نقلًا عن اختصاصي التغذية Avni Kaul الذي بيّن فوائد تناول الموز قبل النوم ولماذا يجب عليك تناوله قبل النوم؟ فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الموز سرًا للحصول على نوم جيد ليلاً:

الموز هو مصدر قوة لبعض العناصر الغذائية التي تحفز النوم

يعتبر الموز مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، وأحد العناصر المهمة التي تساهم في سحره المحفز للنوم، هو الحمض الأميني التربتوفان، يقول الخبير إن التربتوفان هو مقدمة للسيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم مزاجك ويعزز الاسترخاء.

علاوة على ذلك، يتم تحويل السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فمن خلال تناول الموز، فإنك تمنح جسمك العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المواد الكيميائية التي تساعد على النوم، مما يساعدك على النوم الهادئ.

الموز له خصائص استرخاء العضلات

تحتوي الفاكهة أيضًا على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات، يعد التوتر العضلي عائقًا شائعًا أمام النوم الجيد، ويمكن أن يساعد مزيج المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجود في الموز في تخفيف هذا التوتر، مما يعزز الشعور بالهدوء في جميع أنحاء الجسم.

الموز يحتوي على الكربوهيدرات الأساسية

يعد الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، على الرغم من أنه لا يُنصح عمومًا بتناول وجبة عالية الكربوهيدرات قبل النوم، إلا أن السكريات الطبيعية الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل.

“إن الإطلاق البطيء للطاقة من هذه السكريات يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يقلل من احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الجوع أو عدم الراحة”، كما يقول كول.

طقوس ما قبل النوم هي دائمًا علاج للنوم

طقوس تناول الموز قبل النوم يمكن أن يكون لها فوائد نفسية، إن الانخراط في روتين مهدئ يرسل إشارات لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء، وإعداده لليلة من النوم المريح.