عشبة ربانية تعالج الأرق والكثير من الأمراض.. فوائد البابونج قبل النوم لا تحصى

الرياض - أميرة القحطاني - يعاني بعض الناس من الأرق المزمن وخصوصًا كبار السن، وأثبتت الدراسات أن فوائد البابونج قبل النوم فعالة بسبب احتواؤه على مضادات الأكسدة المرتبطة بمستقبلات في الدماغ، والتي تقضي على مشاكل النوم مثل الأرق المزمن والنوم المتقطع، كما أنه يحسن من الحالة النفسية ويعالج الاكتئاب ويهدئ الأعصاب.

فوائد البابونج قبل النوم

اكتشفت الدراسات العلمية والعملية والمجربة على عدد من الأشخاص قدرة زهرة البابونج على علاج الأرق المزمن والأرق المؤقت، حيث يحتوي على مادة الأبيجينين والمليئة بمضادات الأكسدة، وفيما يلي بعض فوائد البابونج العلاجية ولتحسين جودة النوم:

تخفيف الحزن وعلاج الاكتئاب والتفكير الزائد قبل النوم.

الدخول في نوم عميق.

مهدئ للأعصاب.

علاج نزلات البرد وانسداد الأنف من خلال استنشاق البخار.

تهدئة أعراض الحساسية واحمرار الجلد.

فوائد البابونج قبل النوم للنساء

يدخل البابونج في الكثير من الصناعات وخصوصًا العلاجات، ومنها العلاجات التي تعالج الأرق وهي مفيدة لأنها تحتوي على عناصر طبيعية، وتعتبر النساء أكثر عرضة للأرق، وبالأخص الأم الحديثة أو بعد الولادة مباشرةً، وفيما يلي فوائد مستخلصات البابونج للمساعدة على النوم الهادئ:

استخدام زيت البابونج الطبيعي لعمل مساج ويساعد على تهدئة العضلات.

مشروب زهرة البابونج المغلي يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية والمغص.

يخفف حدة الغثيان والقيء للنساء الحوامل بشرط عدم الإفراط في شربه.

تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر والاكتئاب والأرق.

أضرار شرب البابونج قبل النوم

الأضرار تأتي دائمًا من فرط التناول، يمكن شرب البابونج باعتدال مرتين يوميًا، أو استخدام العلاجات المصنوعة من زهرة البابونج بعد استشارة الطبيب، حيث يؤدي الإفراط في تناوله إلى ما يلي:

الشعور بالنعاس والكسل طوال اليوم.

قد يتفاعل مع بعض الأدوية منها المهدئات مما يؤدي إلى تخثر الدم.

يمنع شربه للمرأة الحامل في الشهور الألى حيث يوجد مخاطر تؤدي إلى الإجهاض.

يمكن التحسس منه.

الرغبة في التقيؤ وألم المعدة.

يتميز البابونج بخصائص مذهلة في علاج الكثير من الأعراض التي تنتاب الانسان خلال نومه، ومنها تهدئة الأعصاب ويساعد على النوم بعمق والتخلص من مشاكل الأرق والتوتر.