تراند اليوم : الزمالك يبحث عن مواصلة انتصاراته في الكونفدرالية أمام ساجرادا الأنجولي

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، ويدخل الزمالك المباراة بحثا عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيقه الفوز في أول 3 جولات أمام أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي بالجولة الثالثة.

ويتصدر الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وساجرادا الأنجولي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وسوار الغيني في قاع المجموعة بدون نقاط.

وقرر الزمالك ارتداء زيه التقليدي باللون الأبيض ” القميص الأبيض والشورت الأبيض” في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل، فيما سيرتدي ساجرادا الأنجولي زيه التقليدي بالقميص الأخضر والشورت الأسود.

وحذر مدرب الزمالك لاعبيه من السوشيال ميديا والتصريحات الإعلامية قبل المواجهة المرتقبة، وذلك للحفاظ على صدارة المجموعة وإكمال العلامة الكاملة بعد الفوز في المباريات الثلاث التي تم خوضها بدور المجموعات بالمونفدرالية حتى الآن.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى – عمر جابر- محمد عبدالغني.

خط الوسط: يوسف أوباما – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: شيكابالا – سيف الجزيرى – أحمد سيد زيزو