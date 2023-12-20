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تراند اليوم : فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية – الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار

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الرياض - أميرة القحطاني - ننشر فرص عمل للشباب فى مصر 2023، وعدد كبير من الوظائف الخالية لجميع التخصصات داخل جميع المحافظات المصرية، للمؤهلات العليا والمتوسطة، من جريدة الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية وجريدة الاخبار اليوم، وفرص عمل لغير حملة المؤهلات، ووظائف للمدرسين في مدارس اللغات، ووظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للغات بمحافظة المنيا، ومطلوب عمال للعمل في شركة فريش للأجهزة المنزلية، وظائف معاهد الوادي بالعبور، وظائف وزارة التموين – وظائف الشركة القابضة للصناعات الغذائية – وظائف شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

وظائف جريدة الأهرام اليوم 20/12/2023

مطلوب اخصائي علاج طبيعي.

اخصائي كلى.

وظائف جريدة الأهرام اليوم

وظائف جريدة الأهرام اليوم
  • وظائف مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

مطلوب مهندس ميكانيكي سيارات.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 28/3/2023

وظائف مطاحن ومخابز جنوب القاهرة

وظائف مطاحن ومخابز جنوب القاهرة

 

  • وظائف مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

تطلب التخصصات التالية:

اخصائي عظام.

اخصائي باطنة.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 19/3/2023

وظائف مؤسسة دار التحرير

وظائف مؤسسة دار التحرير

 

  • وظائف مكتب الرفاعي للمحاماة

مطلوب محامين نقض واستئناف.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 19/3/2023

 

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام
  • وظائف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

يعلن عن حاجته لشغل وظيفة مدرس.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 22/2/2023

وظائف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

وظائف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
  • وظائف المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

يعلن عن فتح باب التعيين لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الحاصلين على الدرجات العلمي.

وظائف جريدة الاهرام اليوم 1/1/2023

وظائف المعهد العالي الدولي للغات

وظائف المعهد العالي الدولي للغات
  • وظائف مجلس الدولة.

يعبن مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة:

مندوب مساعد.

من وظائف جريدة اخبار اليوم 20/11/2022

وظائف مجلس الدولة

وظائف مجلس الدولة
  • وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

التابعة لجمعية جناكليس للخدمات التعليمية.

يعلن عن حاجته لتعيين اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 17/11/2022

وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس - الجمهورية

وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – الجمهورية
  • وظائف معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلةبجامعة عين شمس.

يعلن المعهد عن حاجته الى وظيفة  مدرس.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 17/11/2022

وظائف معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية - الجمهورية

وظائف معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية – الجمهورية
  • وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية

يعلن المعهد عن شغل وظائف اعضاء هيئة تدريس.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 3/11/2022

وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية

وظائف المعهد العالي للعلوم الادارية
  • وظائف شركة الوفاق الوطنية للنقل

تعلن عن حاجتها الى سائقين درجة اولى وثانية .

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 26/11/2022

وظائف شركة الوفاق الوطنية للنقل

وظائف شركة الوفاق الوطنية للنقل
  • وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط.

اعلان خارجي رقم 2 لسنة 2022

تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة محصل بالعمولة.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 20/10/2022

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي
  • ,وظائف وزارة القوى العاملة.

وظائف مشروع انشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 17/10/2022

 

وظائف وزارة القوى العاملة

وظائف وزارة القوى العاملة
  • وظائف النقابة العامة للمحامين

تعلن عن حاجتها الى:

مهندس مدني/عمارة.

من وظائف جريدة الاخبار والجمهورية اليوم 27/9/2022

 

وظائف النقابة العامة للمحامين

وظائف النقابة العامة للمحامين
  • وظائف مستشفيات جامعة عين شمس.

تعلن عن حاجتها لشغل وظائف اطباء مقيمين.

من وظائف جريدة الاخبار والاهرام اليوم 20/9/2022

وظائف مستشفيات جامعة عين شمس

وظائف مستشفيات جامعة عين شمس
  • مطلوب محامي للعمل في شركة كبرى.

محامي استئناف بالقضاء العالي خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 12/9/2022

وظائف للمحامين - جريدة الاهرام

وظائف للمحامين – جريدة الاهرام
  • وظائف جريدة الاهرام اليوم 6/9/2022

شركة أمن تطلب:

افراد امن ومشرفين.

مدير موقع.

للعمل في 15 مايو ومدينة نصر والقاهرة والجيزة

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام
  • وظائف السفارة اليابانية في القاهرة

تعلن عن حاجتها الى:

سكرتير.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 5/9/2022

 

وظائف السفارة اليابانية بالقاهرة

وظائف السفارة اليابانية بالقاهرة
  • وظائف جريدة الاهرام 1/9/2022

مطلوب محاسبين وخدمة اجتماعية وسكرتارية وطباخة وسباك وكهربائي ونجار وسائق.

 

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام
  • وظائف معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق

يعلن عن حاجته لوظيفة مدرس في الإرشاد السياحي تخصص فرعوني.

وظائف جريدة الجمهورية اليوم 31/8/2022

وظائف معهد سيناء العالي

وظائف معهد سيناء العالي
  • وظائف مدرسة الشروق الخاصة

تطلب مدرسين جميع التخصصات.

وظائف جريدة الاهرام اليوم 30/8/2022

وظائف مدرسة الشروق الخاصة

وظائف مدرسة الشروق الخاصة
  • وظائف مستشفيات جامعة الازهر.

مطلوب طبيب مقيم.

وظائف جريدة الجمهورية اليوم 23/8/2022.

وظائف مستشفيات جامعة الازهر

وظائف مستشفيات جامعة الازهر
  • وظائف جريدة الاهرام اليوم 23/8/2022

مطلوب مهندس مدني خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 1

  • وظائف المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة

يعلن عن حاجته لشغل الوظائف التالية:

مدرس – مدرس مساعد.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 23/8/2022

وظائف المعهد العالي للتعاون الزراعي - شبرا الخيمة - الاهرام

وظائف المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة – الاهرام
  • وظائف نادي الشمس الرياضي

مطلوب اداريين وعمال.

وظائف جريدة الاخبار اليوم.

وظائف نادي الشمس الرياضي - اخبار اليوم

وظائف نادي الشمس الرياضي – اخبار اليوم
  • وظائف المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

يعلن عن حاجته الى:

اعضاء هيئة تدريس.

من وظائف جريدة اخبار اليوم 20/8/2022.

 

وظائف المعهد العالي للادارة - اخبار اليوم

وظائف المعهد العالي للادارة – اخبار اليوم
  • وظائف الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بالغربية

تعلن عن حاجتها لتعيين 3 مهندسين مدني.

 

وظائف الجمعية التعاونية الانتاجية

وظائف الجمعية التعاونية الانتاجية
  • وظائف وزارة النقل.

وظائف الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وظائف شركة النيل العامة للطرق والكباري.

وظائف شركة النيل العامة للطرق والكباري

وظائف شركة النيل العامة للطرق والكباري
  • وظائف المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بطنطا.

مطلوب اعضاء هيئة تدريس.

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 7/8/2022

 

 

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات
  • وظائف شركة المدن للخدمات والشبابية

تعلن عن حاجتها الى مهندس ميكانيكا – كهربائي – سباك – مشرف زراعي.

 

وظائف شركة المدن للخدمات الرياضية

وظائف شركة المدن للخدمات الرياضية
  • وظائف شركة الشمعدان

مطلوب سائقين ومناديب بيع

وظائف شركة الشمعدان

وظائف شركة الشمعدان
  • وظائف جريدة الاهران 12/7/2022

وظائف في معرض موبيليا.

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام
  • وظائف جريدة الاخبار 12/7/2022

مطلوب خريجات صيدلة واسنان للعمل في مدرسة دولية في التجمع.

 

وظائف جريدة اخبار اليوم

وظائف جريدة اخبار اليوم
  • وظائف جامعة دمنهور

وظائف كلية التربية وكلية التربية النوعية.

 

وظائف جامعة دمنهور

وظائف جامعة دمنهور

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 2

  • وظائف المعهد العالي للادارة والحاسب الآلي – راس البر.

مطلوب اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم.

 

المعهد العالي للادارة - اخبار اليوم

المعهد العالي للادارة – اخبار اليوم
  • وظائف معاهد شيراتون – وظائف  المعهد العالي للغات.

يعلن عن حاجته الى اعضاء هيئة تدريس

من وظائف جريدة الجمهورية اليوم 9/6/2022

 

وظائف معاهد شيراتون

وظائف معاهد شيراتون
  • وظائف المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاسماعيلية.

مطلوب اعضاء هيئة تدريس.

من وظائف جريدة الاهرام اليوم 30/5/2022

 

وظائف المعهد العالي للسياحة والفنادق

وظائف المعهد العالي للسياحة والفنادق

وظائف نادي يخت القاهرة

  • مطلوب محاسب خبرة سنتان.

من وظائف جريدة الحمهورية اليوم 30/5/2022

 

وظائف محاسب - الجمهورية

وظائف محاسب – الجمهورية

 

وظائف المعهد العالي للحاسب الالي وادارة الاعمال في دمياط.

مطلوب اعضاء هيئة تدريس.

منشور بجريدة الاخبار اليوم 22/5/2022

 

وظائف المعهد العالي للحاسب الالي - اخبار اليوم

وظائف المعهد العالي للحاسب الالي – اخبار اليوم

 

وظائف جريدة الجمهورية اليوم 22 مايو 2022

  • مطلوب محاسبين ومندوبين مبيعات وسكرتارية.

 

وظائف جريدة الجمهورية

وظائف جريدة الجمهورية

 

وظائف في مؤسسة تعليمية في مملكة البحرين.

  • وظائف اكاديمية وادارية

منشور اليوم 22 مايو 2022 بجريدة الاهرام العربي.

 

وظائف في البحرين - الاهرام العربي

وظائف في البحرين – الاهرام العربي

 

وظائف وزارة التعليم العالي – وظائف معهد الأهرامات العالي للعندسة والتكنولوجيا

يعلن عن حاجته الى:

  • اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم.

منشور بتاريخ اليوم 26/4/2022 بجريدة الجمهورية

وظائف معهد الاهرامات العالي - جريدة الجمهورية

وظائف معهد الاهرامات العالي – جريدة الجمهورية

وظائف جريدة الاهرام اليوم 20/1/2022

  • وظائف للمهندسين في احدى شركات المقاولات الكبرى.
  • مطلوب سائقين للعمل في مستشفي في الدقي

وظائف جريدة الاهرام

وظائف جريدة الاهرام

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 3

وظائف جامعة طنطا – وظائف كلية طب الاسنان.

تعلن عن حاجتها لشغل وظائف:

اطباء مقيمين لسنان.

من وظائف جريدة الاهرام والجمهورية اليوم 19/3/2022

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 4

وظائف جامعة طنطا – الاهرام

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 5

فرص عمل في مصر 2023 وظائف خالية من الصحف المصرية - الاهرام الجمعة والوسيط والجمهورية والاخبار 6

اعلانات مبوبه الاهرام 2021 من هنا

موقع وظائف الحكومة المصرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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