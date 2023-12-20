تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 41500 جنيه ووصل سعر أسمنت المسلح اليوم إلى 1930 جنيه. أسعار الحديد جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد بشاي 41000 جنيه حديد سرحان 38000 جنيه حديد العتال 39500 جنيه حديد المصريين 39500 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد العشري 39000 جنيه حديد المعادي 38500 جنيه حديد مصر ستيل 39000 جنيه حديد بيانكو 38000 جنيه أسعار الأسمنت جاءت اليوم كالتالي: بلغ سعر أسمنت السهم نحو 1890 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السويس نحو 1920 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المصريين نحو 2230 جنيه.

بلغ سعر أسمنت الصعيد نحو 2260 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المصري نحو 2080 جنيه.

يبلغ سعر أسمنت المهندس نحو 2250 جنيه.

وصل سعر أسمنت التعمير إلى 2210 جنيه.

وصل سعر أسمنت السد العالي إلى 2230 جنيه.

وصل سعر أسمنت الممتاز إلى 2170 جنيه.

وصل سعر أسمنت أسوان إلى 2240 جنيه.

وصل سعر أسمنت العسكري إلى 1880 جنيه.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1920 جنيه.

بلغع سعر أسمنت البرج نحو 2210 جنيه.

بلغ سعر أسمنت العامرية نحو 2250 جنيه.

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