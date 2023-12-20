- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الرياض - أميرة القحطاني - وظائف شاغرة في سلطنة عمان من الصحف العمانية اليومية والاسبوعية، وظائف من جريدة الوطن العمانية اليوم، وظائف جريدة عمان، وظائف جريدة الشبيبة العمانية، وظائف جريدة الوسيط في سلطنة عمان.
وظائف لجميع التخصصات في سلطنة عمان، وظائف للمهندسين، وظائف للاطباء، وظائف افراد امن وحراسة، وظائف للمعلمين في وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وعدد كبير من الوظائف في التخصصات الأخرى المختلفة.
وظائف جريدة الوطن العمانية اليوم 20/12/2023
مطلوب طبيب جلدية وتجميل للعمل في مسقط.
مطلوب طباخ ماهر للعمل في عمان.
مطلوب موظفة استقبال خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات
وظائف من الصحف العمانية اليوم 20/12/2023
وظائف في شركة اثاث في سلطنة عمان
وظائف للمحاسبين
مطلوب مندوبين مبيعات لشركة أغذية كبرى في سلطنة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : وظائف من صحف عمان اليوم لجميع التخصصات وظائف في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.