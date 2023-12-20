تراند اليوم : فوائد عصير الجزر الستة هذه يمكن أن تجعل شتاءك أفضل وأكثر إشراقا

الرياض - أميرة القحطاني - عصير الجزر طريقة رائعة لتحسين نظامك الغذائي، الشتاء هو الوقت المناسب لبعض الفواكه والخضروات اللذيذة، وإحدى الخضروات المقرمشة والعصارية التي نحبها خلال الطقس البارد هي الجزر، إنه ليس لذيذًا فحسب، بل إنه مصدر قوي للعناصر الغذائية، فهو غني بمضادات الأكسدة والبيتا كاروتين الذي يدعم الصحة العامة، ويمكنك استخدامه في السلطات والحساء والكاري، ولكن أحد أفضل الأشكال لإدراج الجزر في نظامك الغذائي هو عصير الجزر، حيث أن فوائده وفيرة، ويجب عليك إدراجه في نظامك الغذائي.

ما هي الفوائد الصحية لشرب عصير الجزر؟

عصير الجزر مليء بالفيتامينات والمواد المغذية، ولن يؤدي إلا إلى تعزيز حالتك الصحية، يخبر اختصاصي التغذية خوشبو عبر موقع Health Shots عن فوائده ولماذا يجب عليك إدراجه في نظامك الغذائي، حيث تشمل فوائده ما يلي:

غني بالألياف

الجزر مصدر جيد للألياف، يقول اختصاصي التغذية أن هذا العصير يمكن أن يساعدك على تلبية 40-50 بالمائة من احتياجات الجسم من الألياف، الألياف هذه ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يساعدك على منع الإمساك، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف أيضًا في تنظيم استخدام الجسم للسكريات، والحفاظ على الجوع ومستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقًا للبيانات الصادرة عن كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة.

يقوي المناعة

ويعتبر الجزر مصدرا غنيا للبيتا كاروتين (مقدمة لفيتامين أ)، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية مناعتك، وفقا للخبير، كما أنه غني بفيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم آخر يساعد على تقوية مناعتك، حيث المناعة القوية تعني أنك ستكون محميًا ضد نزلات البرد والسعال.

يعزز البشرة الجميلة

هل تريدين بشرة جميلة؟ قد يساعدك إضافة عصير الجزر إلى نظامك الغذائي في الحصول على بشرة صافية ومتوهجة، حيث يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين C، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تحمي بشرتك من التلف، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients، يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين أ الذي يساعدك في الحصول على بشرة صافية ومتوهجة.

مفيد لمرضى السكر

قد يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن عصير الجزر المخمر يحتوي على البروبيوتيك، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، يقول اختصاصي التغذية خوشبو أن محتوى الألياف في الجزر يساعد أيضًا في الحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري.

يعزز صحة القلب

البوتاسيوم هو معدن يلعب دورًا جيدًا في إدارة مستويات ضغط الدم، وهو عامل خطر يحافظ على صحة قلبك، ويعتبر الجزر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد في توازن الصوديوم في الجسم وتحسين صحة القلب، لذا، في المرة القادمة التي تشرب فيها عصير الجزر، فكر في أنه مشروب مفيد للغاية لقلبك.

يحمي عينيك

يحتوي عصير الجزر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد العيون. وجدت دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة أن عصير الجزر يحتوي على بروفيتامين أ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر. ويعتقد أيضًا أنه مصدر جيد للوتين وزياكسانثين، وهما كاروتينات تتراكم في العين وتحمي عينيك من التلف.

كيفية صنع عصير الجزر؟

بما أن عصائر الجزر سهلة الصنع، فمن الأفضل تناول العصير الطازج محلي الصنع، كل ما عليك فعله هو أخذ 3-4 جزرات وتقشيرها، ضعهم في الخلاط وأضف إليه بعض الماء، وثم مزجه جيدًا ويمكنك شربه بمجرد خلوه من أي كتل.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الملح الصخري ومسحوق بذور الكمون والفلفل الأسود للحصول على هذا المذاق الإضافي.

الخاتمة : من قلبك إلى عينيك، يعتبر عصير الجزر مفيدًا لصحتك العامة، فما تنتظر؟ يجب عليك إضافة هذه المجموعة من مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي اليوم لجني جميع فوائدها.