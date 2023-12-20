تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2950 جنيه للبيع و 2930 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم جاءت كالتالي: جاءت كالتالي: سعر الذهب عيار 9: وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1264.25 جنيه للبيع و 1255.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1685.75 جنيه للبيع و 1674.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 1966.75 جنيه للبيع و 1953.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: تم تسجيل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2528.5 جنيه للبيع و 2511.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3090.5 جنيه للبيع و 3069.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3371.5 جنيه للبيع و 3348.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 23600 جنيه للبيع و 23440 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2041 دولار للبيع و 2040 دولار للشراء. وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2041 دولار للبيع و 2040 دولار للشراء.

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