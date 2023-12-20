تراند اليوم : تعرف على أسعار الدولار اليوم 20 ديسمبر

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الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الدولار استقرار داخل البنوك المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 50.70 و 50.80 جنيه للشراء و ما بين 51 و 51.10 جنيه للبيع.
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