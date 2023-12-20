تراند اليوم : وظائف خالية للعمل فورًا بشركة قطب جروب للجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة قطب جروب من خلال وزارة الشباب والرياضة عن احتياجها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من مندوبين مبيعات ومشرفين، للعمل فورًا بمواقع الشركة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية والمنوفية ودمياط وسوهاج وأسيوط والمنيا والغربية وأسوان وبني سويف وقنا، برواتب مجزية ومميزات عديدة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم إليها كالتالي:

وظائف شركة قطب جروب

مطلوب مندوبين مبيعات.

مطلوب مشرفين مبيعات.

مطلوب مدير مبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها العديد من المزايا، حيث توفر رواتب مجزية حسب كل وظيفة ومكافئات ومسابقات، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وصندوق زمالة، ويوم إجازة بالأسبوع.

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كيفية التقديم على الوظائف

أعلنت الشركة أن التقديم على الوظائف يتم إلكترونيًا من خلال الرباط التالي “وظائف شركة قطب جروب “.