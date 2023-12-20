تراند اليوم : “احذر” قائمة مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع لا تتناولها.. وماذا تشرب ؟

الرياض - أميرة القحطاني - يجب على مرضى الضغط عدم تناول مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع ويسعى دائمًا إلى شرب كمية كافية من السوائل وذلك لمساعدة تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الأوعية الدموية، ويعتبر الضغط المرتفع من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص وخاصةً كبار السن، وتوجد مشروبات كثيرة لا يجب تناولها خلال شهر رمضان مثل المشروبات السكرية.

مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع

لابد لمريض الضغط المرتفع معرفة الأكلات الممنوعة، وكذلك تفاصيل مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع الواجب الابتعاد عنها وتتلخص هذه المشروبات في السطور التالية :

المشروبات الغازية بكل أنواعها والعصائر المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الرغم من أنها تعطي شعور باليقظة والتركيز.

المشروبات الكحولية تعتبر مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع وفقًا لجمعية القلب الأمريكية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن استبدالها بالقهوة منزوعة الكافيين.

ماذا يشرب مريض الضغط المرتفع ؟

بعد توضيح مشروبات ممنوعة للضغط المرتفع يمكن اللجوء إلى عدة مشروبات تساعد مريض الضغط المرتفع على خفضه دون اللجوء إلى الأدوية وهذه المشروبات هي :

يعتبر عصير الرمان من أكثر المشروبات التي تخفض ضغط الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وعناصر كثيرة مضادة للأكسدة.

من المشروبات الشائعة والتي يعرفها الجميع هو الكركديه الساخن لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويُفضل شربه دون إضافة السكر إليه.

يؤدي الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم إلى خفض ضغط الدم لأن به عناصر كثيرة ضرورية لصحة الجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين د.

منقوع الشاي الأخضر والليمون مع الماء.

خل التفاح وعصير الأناناس وعصير السبانخ وعصير الكرفس.

عصير البندورة وعصير الشمندر.

هل اليانسون يخفض ضغط الدم ؟

توجد فوائد كثيرة لـ اليانسون من ضمنها أنه يحافظ على صحة القلب ويعزز عمل الأوعية الدموية وبالرغم من ذلك يتساءل الكثير دائمًا هل يساهم في خفض ضغط الدم أم لا حتى توّصلنا إلى أنه يؤدي إلى خفض ضغط الدم وذلك لأنه يطرد السموم من الجسم ويمنحه الطاقة اللازمة له.

ما هو المشروب الذي يخفض ضغط الدم بسرعه؟

ثبت أنه يفضل لمريض الضغط العالي تناول منقوع الشاي الأخضر، وكذلك عصير الشمندر، حيث لهم دور في خفض ضغط الدم المرتفع، والزنجبيل كذلك الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، وازهار الكركديه فهي مفيدة للقلب.