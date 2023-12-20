تراند اليوم : لأصحاب التحدي| أوجد الاختلافات الـ 5 بين صورتي العائلة خلال 9 ثوان فقط

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الألغاز من التحديات الفكرية التي تتطلب استخدام العقل والذكاء للوصول إلى الحل في الوقت المناسب، ولغز اليوم من الغاز البحث عن الاختلافات إحدى أنواع الألغاز التي تعتمد على حدة الملاحظة والتركيز، وتعتمد على وجود صورتين متشابهتين وبهما بعض الاختلافات الطفيفة، وعلى المتحدي اكتشاف الاختلافات خلال فترة زمنية محددة، ولذلك تعتد وسيلة ممتعة ومفيدة فهي تنمي مهارات التفكير والإبداع، وطريقة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وهيا نبدأ لغز اليوم.

لغز البحث عن الاختلافات الخمسة بين صورتي العائلة في الطائرة

يتضمن لغز اليوم صورتين متشابهتين لعائلة مكونة من ثلاثة أفراد على متن الطائرة، وتبدو الصورتين متطابقتين لكن هناك عدة اختلافات عليك العثور عليها خلال 9 ثوان فقط، هل أنت مستعد؟ هيا ابدأ وحاول التركيز جيدا وستلاحظ الفرق، وقتك يبدأ الآن.

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إجابة اللغز:

هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات؟ تهانينا لمن تمكن من اكتشاف الاختلافات بين الصورتين، وان لم تتمكن، سنقدم إليك الحل في الصورة التالية:

والآن أخبرنا في التعليقات، هل كان اللغز ممتعًا؟ هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟