تراند اليوم : الغذاء المناسب لبشرة شابة.. أفضل الأطعمة التي تجعلكِ أصغر سنًا

الرياض - أميرة القحطاني - مع تقدمنا في العمر، تبدأ علامات الشيخوخة بالظهور على البشرة والشعر والجسم، ولكن بفضل العادات والأطعمة الصحية المناسبة، يمكن أن تصبح كل سيدة في الأربعين وكأنها في الثلاثين من عمرها، حيث يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في إبطاء فقدان الوزن وتغيرات ما بعد الأربعين، وتعزيز صحة الجلد والشعر والجسم بشكل عام، ونستعرض فيما يلي أفضل الأطعمة التي تجعلكِ أصغر سنًا:

أفضل الأطعمة التي تجعلكِ أصغر سنًا

الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة : تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد وأمراض أخرى، ومن أفضل مصادر مضادات الأكسدة الخضروات والفواكه ذات الألوان الزاهية، مثل التوت، والفلفل الأحمر، والكرنب، والبروكلي، والعنب، والرمان.

: تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد وأمراض أخرى، ومن أفضل مصادر مضادات الأكسدة الخضروات والفواكه ذات الألوان الزاهية، مثل التوت، والفلفل الأحمر، والكرنب، والبروكلي، والعنب، والرمان. الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والتونة، والماكريل، على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأعصاب، كما تساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الجلد.

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والتونة، والماكريل، على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأعصاب، كما تساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الجلد. الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف، والتي تساعد في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ومن أفضل مصادر الحبوب الكاملة الشوفان، والكينوا، والأرز البني، والشعير.

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف، والتي تساعد في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ومن أفضل مصادر الحبوب الكاملة الشوفان، والكينوا، والأرز البني، والشعير. بذور الحلبة : تساعد بذور الحلبة في تقليل الأنسجة الدهنية ورفع الأنزيمات الهاضمة ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين، كما انه تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

: تساعد بذور الحلبة في تقليل الأنسجة الدهنية ورفع الأنزيمات الهاضمة ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين، كما انه تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي. المكسرات والبذور : تحتوي المكسرات والبذور على البروتين، والألياف، والفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، كما إنها مصدر غني بمضادات الأكسدة، ومن أفضل مصادر المكسرات والبذور اللوز، والجوز، والبندق، وبذور الكتان، وبذور الشيا.

: تحتوي المكسرات والبذور على البروتين، والألياف، والفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، كما إنها مصدر غني بمضادات الأكسدة، ومن أفضل مصادر المكسرات والبذور اللوز، والجوز، والبندق، وبذور الكتان، وبذور الشيا. البروتين: يساعد البروتين في بناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك الجلد والشعر، ومن أفضل مصادر البروتين اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات والبذور.

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بالإضافة إلى هذه الأطعمة، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في إبطاء علامات الشيخوخة، مثل:

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، ويساعد في الحفاظ عل الجسم ويمنحه الحيوية.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، ويساعد في الحفاظ عل الجسم ويمنحه الحيوية. الشوكولاتة الداكنة : تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد.

: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد. الزنجبيل : يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

يمكن أن تساعد إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي في إبطاء علامات الشيخوخة وتعزيز صحة جسمك بشكل عام.