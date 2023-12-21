تراند اليوم : كيف تحمي نفسك من نزلات البرد.. مشروبات الوقاية في المنزل

الرياض - أميرة القحطاني - مع دخول فصل الشتاء عليك بمعرفة كيف تحمي نفسك من نزلات البرد، حيث يعيق الإصابة بأعراض البرد ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، ويفقد المريض حاسة الشم ويصاب بانسداد الجيوب الأنفية، لذا يجب معرفة طرق الوقاية من نزلات البرد قبل الإصابة، وفيما يلي نصائح الأطباء في طرق الوقاية والعلاج.

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد

تقلبات الطقس سبب من أسباب الإصابة بنزلات البرد، وخصوصًا قبل دخول فصل الشتاء وخلال الموسم، وينصح الأطباء بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي والذي يتم أخذه قبل فصل الشتاء بأسبوعين، وفيما يلي أبرز الطرق الطبيعية للوقاية من نزلات البرد:

الوقاية من خلال التعقيم المستمر واجتناب الازدحام أو ارتداء الكمامة الواقية.

الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالفيتامينات وخصوصًا فيتامين سي.

تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين د والزنك.

الاهتمام بتناول البرتقال في فصل الشتاء.

الابتعاد عن تيارات الهواء، وتقليل استخدام المراوح والتكيفات.

شرب السوائل الدافئة والماء بكميات مناسبة.

مشروبات للوقاية من البرد

عليك بالإهتمام بتناول المشروبات الدافئة الغنية بالفيتامينات والمعادن من شأنها تحسين الجهاز المناعي، وتخفيف حدة أعراض نزلات البرد، وفيما يلي أهم المشروبات:

شرب الماء بكمية كافية يقي الجسم من السموم.

الزنجبيل ويعالج التهاب الحلق.

مشروب الماء بالليمون الفاتر غني بفيتامين ج.

الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة.

علاج نزلات البرد في المنزل

الراحة والاسترخاء في المنزل من أهم نصائح الأطباء للشفاء السريع من نزلات البرد، وفيما يلي طرق العلاج البسيطة في المنزل:

الغرغرة بالماء والماء يخفف من التهاب الحلق.

تناول المضادات الحيوية بالجرعة الموصي بها من قبل الطبيب.

الاستحمام بالماء الساخن والتدفئة جيدًا.

كمادات الماء الفاترة لتخفيف ارتفاع الحرارة.

أفضل علاج للبرد من الصيدلية

اللجوء للعقاقير العلاجية أفضل وسيلة مضمونة للشفاء، ولكن تأكد من استشارة الطبيب أو الصيدلي لوصف العلاج الصحيح حسب السن والحالة الصحية والأعراض، وفيما يلي أنواع فعالة لعلاج نزلات البرد:

كوميتركس لعلاج احتقان الجيوب الأنفية.

كونجيستال لعلاج ألم الرأس والحلق والرشح.

وان تو ثري يعالج البرد عند الأطفال فوق الست سنوات.

فلوريست إن يعالج الحمى والرشح وحساسية العين.

يعاني مريض الإنفلونزا من الأعراض لمدة أسبوع إلى اثنين، ويمكن معرفة كيف تحمي نفسك من نزلات البرد للوقاية منه قبل دخول فصل الشتاء وممارسة الأنشطة بشكل طبيعي.