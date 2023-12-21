تراند اليوم : أسباب لن تتوقعها تجعل اللبن الرائب المشروب الأفضل فى الشتاء

الرياض - أميرة القحطاني - اللبن الرائب يحتوي على العديد من الفوائد وتزيد في فصل الشتاء لأنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها، ويساعد في المحافظة من الإصابة بالأمراض، وقد نشر أحد المواقع الأجنبية من خلال تقرير أن اللبن الرائب لا يقتصر تناولها في موسم محدد ويجب على الشخص تناولها بشكل مستمر طوال العام وخاصة في فصل الشتاء.

اللبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب من المغذيات التي يجب على الشخص تناولها بصورة منتظمة في النظام الغذائي، وذلك لما به من فوائد صحية لا حصر لها، حيث أنه غني بالبروبيوتيك الهام للأمعاء، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تحفز ميكروبيوم الأمعاء وتحافظ على صحتها.

كما أن اللبن الرائب غني بالكالسيوم والفيتامينات والبروتينات التي تعزز صحة العظام وتزيد من رفع المناعة لذلك يجب إدراجه في نظامك الغذائي.

ويمكن للأشخاص تناول اللبن الرائب في عدة صور في فصل الشتاء مثل صنع الشوربة وعمل الصلصات أو تناوله كمشروب دافئ كل هذا يجعلك تحصل على فوائد اللبن الرائب.

فوائد اللبن الرائب في الشتاء

اللبن الرائب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم ومن أهم هذه الفوائد كالتالي:

يساعد على الهضم

أن اللبن الرائب به بكتيريا حية وهي من الأمور المفيدة للغاية للإمعاء والتي تساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتعزز امتصاص الطعام، ولكن يجب عدم الأفراط في تناول اللبن الرائب حتى لا يسبب الامساك أو الإسهال أو الانتفاخ.

يقوي المناعة

يعد اللبن الرائب من أهم المصادر الجيدة للبروتين ، لذلك فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومن أهما فيتامين ب12، وفيتامين دي، والذي يقوي جهاز المناعة عن الأشخاص وخاصة الأطفال وهذا مفيد في فصل الشتاء للغاية للحفاظ عليهم من الإصابة بأمراض الشتاء مثل البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة العظام

كما أن اللبن الرائب من يعزز صحة العظام لأنه مصدر أساسي للكالسيوم ولذلك يساعد على نمو العظام وتنمية الأسنان لتصبح قوية ويحافظ عليها، وإذا كان الشخص يعاني من الجفاف عند تناول اللبن الرائب فأنه يساعده على تعويض الإلكتروليتات الذي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم.