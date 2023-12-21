تراند اليوم : أسرع طريقة مُجربة لعلاج الحزام الناري وأبرز أعراضه

الرياض - أميرة القحطاني - الحزام الناري أو ما يطلق عليه “القوباء المنطقية” وهي عبارة عن عدوى فيروسية، ويظهر أعراضها على الشخص من خلال الشعور بألم قوية تحت الجلد، ويستمر هذا الألم لمدة 14 يوماً ثم يظهر طفح جلدي على شكل بثور، ومن خلال موقعنا سنتعرف على أهم أعراض الحزام الناري وطرق علاجه.

الحزام الناري

أن الحازم الناري يحدث بسبب وجود عدوى فيروسية بالجدري المائي، حيث أن عند الإصابة بالجدري الماء يظل الفيروس في الجلد ويعاد تنشيطه ليصبح القوباء المنطقية أو ما يطلق عليه الحزام الناري.

وفي حالة التعرف على أعراض الحزام الناري والبدء في العلاج المبكر قد يساعد الشخص في انخفاض خطر حدوث مضاعفات في المستقبل.

أعراض الحزام الناري

عند إصابة الشخص بالحزام الناري تظهر عليه العديد من الأعراض في البداية ومن أبرزها:

وخز حاد تحت الجلد وخاصة في المكان المحدد الذي يظهر به الحزام الناري.

يكون الحزام الناري عادة في الوجه أو بالجزء الأعلى من الرقبة أو في الظهر أو البطن.

يكون الحازم الناري في مكان واحد فقط من وجود بعض الألم الخفيفة بعد ذلك تصبح حادة للغاية.

الشعور بالإرهاق والتعب في الجسم بالكامل.

الإحساس بالبرد والحمي الخفيفة.

الصداع المستمر وألم بالمعدة.

تضخم في الغدد الليمفاوية.

بعد مرور أو الأعراض الذي قمنا بظهورها ويكن من أول يوم إلى أربعة عشر يبدأ ظهور طفح جلدي ملحوظ على الجسم ويكون على شكل بقع حمراء مؤلمة للغاية ويتبعها ظهور بثور صغيرة بها سوائل، وقد تؤدي إلى الشعور بالحكة.

ومع مرور الوقت بخف البثور وتظهر بعدها قشور تسبب في ظهور ندبات، وذلك لأن الحزام الناري يؤثر على الخلايا العصبية، فيكون على هيئة شريط حول الجسم في إلى مكان.

علاج الحزام الناري

أن الحزام الناري لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فأن الأطباء يقومون بإعطاء الأدوية التي تسكن الألم، ومن أهم علاجه هو الراحة الكافية، بالإضافة إلى العلاجات التالية: