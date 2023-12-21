تراند اليوم : 6 فوائد صحية.. حافظي على شبابك باستخدام أوراق الكاري

الرياض - أميرة القحطاني - الجميع يرغب في المحافظة على شبابه بشكل دائم وخاصة السيدات، فمع الحياة العصرية أصبح وتيرة الحياة أسرع ونجد أن الضغوط اليومية تتزايد وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون في التفكير بنفسه من حيث تناول الطعام الجيد أو المشروبات الصحية وكل هذا يؤثر على شباب الشخص بصورة ملحوظة، ولكن اليوم نأتي لكم بكنز رائع يساعدك في المحافظة على شبابك كما أنه يعزز جودة حياتك وهو “أوراق الكاري” وسوف نتعرف على فوائده للحفاظ على الشباب وكيف يستخدم.

أوراق الكاري

أن هذه الأوراق يتم الحصول عليها من شجرة الكاري وهي تنتمي إلى الليمونيات وفي الأغلب تنمو في المناطق الاستوائية والمدارية ومشهورة للغاية في جنوب شرق آسيا.

ونبات الكاري يشتهر بنكهته العطرية المميزة والكثير من ربات البيوت تستخدم الكاري بصور مختلفة في الطعام للحصول على طعمة بنكهة فريدة.

يكون شكل أوراق الكاري ذات اللون الأخضر متجمعة في باقة رائعة تعطي شكل مميز عند النظر لها، فالكثير يستخدم الكاري كمسحوق، ولكن يجب أن تعلم أن الأوراق الطازجة تحتوي على العديد من الفوائد والتي سنتعرف عليها اليوم.

فوائد أوراق الكاري

نبات الكاري من النبات التي تحتوي على الكثير من الفوائد ذات القيمة الطبيعية الغنية ومن أهمها المركبات النشطة كـ (المنثول، كاروتين، المنثون، الأكتينيدات، الكارفومينثون، الفلافونويدات).

كما أنه يحتوي على حمض النيكوتينيك والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين (C. A) والمعدن والكالسيوم، وتساعد أوراق الكاري في علاج الكثير من الأمراض ويستخدم كطب بديل في العديد من البلاد.

أوراق الكاري للحفاظ على الشباب

تعد أوراق الكاري من النبات التي لها فوائد عديدة بالمحافظة على الشباب وتحسين الصحة العامة لما تحتوي من مركبات نشطة ومن أهمها كالتالي:

تحتوي على مضادات الأكسدة التي لها دور مهم للغاية في مكافحة الجذور الحرة التي تقلل من عملية الشيخوخة المبكرة.

كما أنها غنية بمضات التهاب التي تقلل من ظهور علامات الشيخوخة وتساعد بالمحافظة على صحة الأنسخة بالبشرة.

تدعم الجهاز المناعي لما فيها من فيتامين ومعادن وبذلك فهي تقوي الجهاز المناعي وتحافظة على الصحة العامة.

بالإضافة أن أوراق الكاري يحسن من عملية وظائف الهضم ويسرع من امتصاص العناصر الغذائية بصورة أفضل.

كما أن أوراق الكاري عند المضغ في الصباح على الريق فأنها تساعد على إنقاص الوزن.

طريقة استخدام أوراق الكاري الطازج

هناك طرق عديدة لاستخدام أوراق الكاري للمحافظة على شبابك: