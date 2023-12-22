تراند اليوم : رابط المنح والقروض 2023 2024

الرياض - أميرة القحطاني - رابط المنح والقروض 2023 2024; تسعى وزارة التعليم العالي في الأردن جاهدة لدعم وتشجيع طلبة الجامعات من خلال تقديم منح وقروض تعليمية، هذه الفرص المقدمة تهدف إلى تمكين الطلبة من الإستمرار في الدراسة من خلال دعم مالي لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة والكتب والمواد الدراسية، يجب عل الطلبة الراغبين في التقدم لهذه الفرص التسجيل الالكتروني عن طريق موقع مديرية البعثات بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الأنترنت، سنوفر في هذا المقالة المنسقة المعلومات اللازمة حول متطلبات الـتأهيل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم.
موقع مديرية البعثات
تباشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإستقبال طلبات المنح والقروض الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 عبر موقعها الالكتروني، يمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية الولوج على الموقع الالكتروني حصرياً والعمل على ملئ الاستمارة ورفع المستندات إلكترونيا بكل سهولة ويسر.
المنح والقروض
بكل تأكيد، إذا كنت تبحث عن إمكانية تلقي المنح والقروض الداخلية، فإن موقع مديرية البعثات هو مكانك، يوفر هذا الموقع سرعة في تعبئة إستمارة تسجيل إلكتروني للراغبين في الإستفادة من المنح أو القروض بكل سهولة عن طريق الرقم الوطني، حيث يمكن ايضا الحصول على جميع شروط التسجيل الخاصة بالمنح والقروض للعام الدراسي 2023 2024 وقراءها جيدا قبل التقديم.
رابط المنح والقروض
يمكن الوصول الى الرابط المخصص للمنح والقروض على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو https://www.dsamohe.gov.jo/IglsApp2023/Welcome.aspx يسمح الرابط المباشر بإرسال الطلبات المتعلقة من خلال الحاسوب الشخصي للطالب حيث يمكنه تسجيل مستخدم جديد لأول مرة أوتسجيل الدخول برقم الوطني.
طريقة التقديم على المنح والقروض إلكترونيا
تم فتح باب التقديم الكترونيا لطلبات القروض والمنح الجامعية للطلبة الجدد والمتواصلين في الجامعات الأردنية للسنة الدراسية 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي لهذه الطلبات اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2023 ولغاية 27 ديسمبر 2023 الحالي، داعية الى الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم في المواعيد المحددة، الطريقة هي:
- في بادئ ذي بدء، الولوج على موقع وزارة التعليم العالي من هنا
- عندما تكون في واجهة الصفحة الرئيسية، إضغط على تقديم طلب الاستفادة من المنح والقروض الداخلية
- وضع علامة صح كأقرار إنك قد قرأت جميع البيانات والمعلومات الواردة في النشرة الإرشادية
- الضغط على إستمرار
- اضغط على تسجيل مستخدم جديد لأول مرة
- أو تسجيل الدخول كمستخدم حالي، يتطلب هذا إدخال الرقم الوطني بالاضافة إلى كلمة المرور والنقر فوق إستمرار
- كمستخدم جديد يجب إدخال المعلومات الآتية
- كتابة الرقم الوطني الخاصة بالطالب
- تحديد مكان القيد
- تدوين رقم القيد
- كذلك يجب إنشاء كلمة مرور سرية فريدة والاحتفاظ بها طوال مدة عملية التقديم
- إضافة رقم الموبايل
- الضغط على إستمرار
- في حال وجود أخوة يدرسون في كليات خاصة داخل الأردن أو بمؤسسسات خارجها فانت بحاجة إلى تحميل اثبات طالب سارية المفعول باللغة العربية او الانجليزية فقط تؤكد تسجيلهم للعام الدراسي 2023-2024 وإلا فلن احتساب نقاط الاخوة الخاصة به
- إملئ جميع الحقول في نموذج الطلب وتأكد من حفظ البيانات( يجب ان تظهر رسالة تم تخزين طلبك بنجاح، وإلا فلن تتم الموافقة على الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رابط المنح والقروض 2023 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.