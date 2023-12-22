تراند اليوم : رابط المنح والقروض 2023 2024

الرياض - أميرة القحطاني - رابط المنح والقروض 2023 2024; تسعى وزارة التعليم العالي في الأردن جاهدة لدعم وتشجيع طلبة الجامعات من خلال تقديم منح وقروض تعليمية، هذه الفرص المقدمة تهدف إلى تمكين الطلبة من الإستمرار في الدراسة من خلال دعم مالي لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة والكتب والمواد الدراسية، يجب عل الطلبة الراغبين في التقدم لهذه الفرص التسجيل الالكتروني عن طريق موقع مديرية البعثات بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الأنترنت، سنوفر في هذا المقالة المنسقة المعلومات اللازمة حول متطلبات الـتأهيل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

موقع مديرية البعثات

تباشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإستقبال طلبات المنح والقروض الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 عبر موقعها الالكتروني، يمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية الولوج على الموقع الالكتروني حصرياً والعمل على ملئ الاستمارة ورفع المستندات إلكترونيا بكل سهولة ويسر.

المنح والقروض

بكل تأكيد، إذا كنت تبحث عن إمكانية تلقي المنح والقروض الداخلية، فإن موقع مديرية البعثات هو مكانك، يوفر هذا الموقع سرعة في تعبئة إستمارة تسجيل إلكتروني للراغبين في الإستفادة من المنح أو القروض بكل سهولة عن طريق الرقم الوطني، حيث يمكن ايضا الحصول على جميع شروط التسجيل الخاصة بالمنح والقروض للعام الدراسي 2023 2024 وقراءها جيدا قبل التقديم.

رابط المنح والقروض

يمكن الوصول الى الرابط المخصص للمنح والقروض على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو https://www.dsamohe.gov.jo/IglsApp2023/Welcome.aspx يسمح الرابط المباشر بإرسال الطلبات المتعلقة من خلال الحاسوب الشخصي للطالب حيث يمكنه تسجيل مستخدم جديد لأول مرة أوتسجيل الدخول برقم الوطني.

طريقة التقديم على المنح والقروض إلكترونيا

تم فتح باب التقديم الكترونيا لطلبات القروض والمنح الجامعية للطلبة الجدد والمتواصلين في الجامعات الأردنية للسنة الدراسية 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي لهذه الطلبات اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2023 ولغاية 27 ديسمبر 2023 الحالي، داعية الى الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم في المواعيد المحددة، الطريقة هي: