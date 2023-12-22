تراند اليوم : أسماء أعشاب طبيعية وفوائدها للجسم

الرياض - أميرة القحطاني - من المهم التعرف على أسماء أعشاب طبيعية للجوء إليها وقت الشعور بألم، حيث أن لكل عشبة خصائص معينة لها دور شفائي فعال ومفيد للجسم، منها يعمل على تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسد، ومنها ما يستعمل في تخفيف أعراض نزلات البرد وعلاج الحمى، لذا يجب التعرف على أهم الأعشاب وفوائدها.

أسماء أعشاب طبيعية

تمدنا الأعشاب المختلفة بعناصر غذائية وفيتامينات يحتاجها الجسم بشكل أساسي يوميًا، كما ينصح الأطباء تبديل القهوة ومشتقاتها بالمشروبات الطبيعية من الأعشاب، وفيما يلي قائمة من أكثر الأعشاب استخدامًا بين الناس:

عشبة زهرة البابونج.

الخمان الأسود.

عشبة الكركم.

الزنجبيل.

عشبة العرن المثقوب.

عشبة الجينسنغ.

الينسون.

النعناع.

الكراوية.

أسماء أعشاب وفوائدها

لا تقتصر فوائد الأعشاب على شربها فقط، بل تدخل بعض الأعشاب في الكثير من الصناعات مثل العطور والتلوين والزينة، وأيضًا يستخرج منها بهارات منوعة، ولكن الاستخدام الدارج للأعشاب بين الناس هو إدخالها في وصفات طبية وعلاجية لبعض أنواع الأمراض والحالات، وفيما يلي بعض أسماء أهم الأعشاب وفوائدها:

عشبة الإكناسيا، وتستخدم في تخفيف حدة الحروق البسيطة والحبوب الجلدية، وأيضًا تخفيف أعراض القولون.

نبتة سانت جون، يعالج الأرق وحالات الاكتئاب، ويهدئ التهابات الأمراض الجلدية.

عشبة الكركم، تساهم في تخفيف أعراض حمى القش منها العطس وسيلان الأنف، ويحسن شربها من الحالة النفسية.

الزنجبيل، يساعد في تخفيف الغازات وعلاج حالات عسر الهضم.

أسماء أعشاب قديمة

كانت تستخدم الأعشاب قديمًا في علاج الكثير من الأمراض المستعصية وتخفيف الألم، ويستعمله الأطباء في العلاج بالطب البديل، ولكن قد يختلف اسم العشب من زمن إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وفيما يلي أسماء أعشاب طبيعية ومردافها للتعرف عليها: