تراند اليوم : عروض رنين تزغلل العين .. اشتري اللي نفسك فيه بسعر المصنع واحصل على هدايا وقسائم شراء

الرياض - أميرة القحطاني - عروض رنين عاملة عظمة بتخفيضات كبيرة على كافة المنتجات الهامة للبيوت المصرية خلال الفترة من اليوم وحتى 2 يناير، بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، ويمكن لجميع العملاء الشراء والاستمتاع بالعروض عبر الذهاب لفروع رنين المنتشرة في كافة المحافظات المصرية، أو من خلال التسوق الالكتروني من موقع الشركة على الانترنت، وتتميز عروض اليوم بوجود هدايا كبيرة على المنتجات فاذا اشتريت اي منتجات من السلع المنزلية أو المفروشات ستحصل على هدية، وفي حال شرائك 3 أجهزة كهربائية سوف تحصل على قسيمة مشتريات هدية.

عروض رنين اليوم

اشتري الآن من رنين ووفر آلاف الجنيهات واحصل على هدايا كبيرة واستفد من الخصومات الكبيرة خلال احتفالات الكريسماس، وتشمل عروض اليوم مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات المختلفة بأسعار لا تقبل المنافسة، اذهب الآن وتسوق كل ما ترغب من منتجات، واليكم أبرز عروض رنين اليوم:

سعر تكييف يونيون اير 2.25 حصان (بارد – سخن – انفرتر) يساوي 24999 جنية

سعر ثلاجة يونيون اير 2 باب نوفروست حجم 370 لتر تساوي 19999 جنية

سعر بوتاجاز يونيون اير 5 شعلات يساوي 12499 جنية

سعر غسالة أوتوماتيك هاير 12 كجم تساوي 31749 جنية

سعر شاشة فريش 43 بوصة سمارت تساوي 9999 جنية

سعر موبايل فيفو 128 جيجا ورمات 4 جيجا يساوي 5599 جنية

سعر سيستم دش كامل (طبق + عدسة + ريسيفر + ريموت) يساوي 899 جنية

طقم صيني 62 قطعة بسعر 6299 جنيه

طقم حلل تيتانيوم 19 قطعة بسعر 5049 جنية

طقم حلل تيفلون 18 قطعة بسعر 4599 جنية

طقم عشاء اماراتي 60 قطعة بسعر 3999 جنية

طقم أدوات مائدة 75 قطعة بسعر 2799 جنية

رقم خدمة عملاء كارفور

يواجه بعض العملاء صعوبات أثناء الشراء من عروض رنين سواء من الفروع أو عند الشراء أونلاين، لذا وفرت رنين رقم ثابت للرد على كافة أسئلة العملاء وهو 16113، وتتميز خدمة عملاء رنين بجودة ممثلي خدمة العملاء وقدرتهم الكبيرة على الرد على كافة الأسئلة التي قد تواجهها، اشتري الآن والحق الفرصة قبل ارتفاع الأسعار المتوقع مع بداية العام الجديد.

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