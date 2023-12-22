تراند اليوم : فرص عمل للمؤهلات المتوسطة للعمل فورًا بشركة توكيلات تجارية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة توكيلات تجارية من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقليوبية والشرقية والمنوفية والدقهلية والسويس وشم الشيخ، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم كالتالي:

وظائف شركة توكيلات تجارية

مطلوب مندوبين مبيعات خبرة.

مطلوب مندوبين مبيعات خبرة في مستحضرات التجميل.

مطلوب سائقين رخصة مهنية أو خاصة.

مطلوب سائقين مندوب مبيعات.

مطلوب مشرفين مبيعات خبرة.

مطلوب مشرف مبيعات خبرة في مستحضرات التجميل.

الشروط المطلوبة:

يشترط مؤهلات لا تقل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، بحيث لا تقل عن سنة، وتقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية حسب كل وظيفة وتأمينات طبية واجتماعية، ويوم إجازة في الأسبوع.

للتقديم على الوظائف

أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “شركة توكيلات تجارية” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية /واتس آب: القليوبية والسويس وشرم الشيخ: 01033366894 – المنوفية والغربية: 01028083002 – الدقهلية والشرقية: 01063334998